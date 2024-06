Lovitură pentru comercianții de pe litoral. "Am cerut să fie scoase moluștele de la comercializare"

Pe de altă parte, decizia a stârnit un val de nemulțumiri, pentru că, spun pescarii, în astfel de situații, unii ar putea da faliment în perioada următoare. „Am înţeles foarte bine ce se spune, în prezent, despre calitatea scoicilor, vongolelor și rapanelor şi clar nu ne dorim ca acestea să ajungă contaminate pe mesele turiștilor, creând riscuri pentru sănătatea lor. Sperăm ca pescuitul să fie reluat cât de curând, pentru că ne este foarte greu să mergem în alte zone, neafectate, pentru a putea pescui, din nou. Ce facem, însă, între timp? Din ce trăim? Unii dintre noi își susțin familia și depind de banii din pescuit”, ne-a declarat Damian V.



Pentru că au existat temeri şi în referitor la apa de îmbăiere, având în vedere faptul că ne aflăm în plin sezon estival, am întrebat specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa care este situaţia, la ora actuală.











Conform acestora, ultima monitorizare a apei de îmbăiere s-a făcut în data de 3 iunie, în Năvodari, Mamaia şi Constanţa, iar în Eforie Nord, Eforie Sud şi Costineşti, pe 4 iunie. Restul staţiunilor, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, vor fi verificate în data de 11 iunie, ultimele probe fiind recoltate pe 28 mai. Concluzia DSPJ a fost că, cel puţin acum, apa este bună pentru scăldat, în toate staţiunile de pe litoralul românesc.





Cu toate acestea, specialiştii susţin că sănătatea turiștilor care aleg să viziteze litoralul Mării Negre nu este în pericol, chiar dacă nivelul toxinelor din apă a crescut în ultima perioadă. Cum am menţionat, deja, din această cauză, pescarilor li s-a interzis să mai adune scoici din zonele afectate, tocmai pentru ca scoicile care ajung în farfuriile turiștilor să nu îi bage direct în spital.Potrivit directorului DSVSA Constanţa, Gabriel Nica, la acest moment, situaţia este la fel ca acum două zile, urmând ca săptămâna viitoare să se facă noi prelevări de probe. „Dacă avem două buletine consecutive conforme, putem redeschide ambele zone. Populaţia trebuie să ştie că ce am găsit noi nu are nicio legătură cu calitatea apei de îmbăiere. Aceste alge marine, care au toxine, pot intra în moluşte, iar acestea devin toxice pentru consum. Pentru îmbăiere nu este niciun pericol. Am cerut de la data prelevării, până la ieşirea buletinelor de analiză, ca toate moluştele să fie scoase de la comercializare. La acest moment, nu mai există nicăieri, niciun gram”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.