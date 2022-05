Managerul DSV Constanţa, dr. Ionuț Iusco: "Avem nevoie de personal, vrem să aducem tineri în echipă"

Drept urmare, inspectorii verifică şi, dacă este cazul, amendează agenţii economici care sunt certaţi cu normele de igienă sau care nu îşi depozitează corect marfa pe care doresc să o comercializeze. Desigur, sunt și unii care recidivează în a comite greşeli, dar, în cele din urmă, înţeleg ce au de făcut. Partea bună este că, cel puţin în ultima perioadă, nu au mai fost descoperite produse alimentare expirate şi că oamenii au început să înțeleagă că trebuie să se aprovizioneze numai din spații aprobate din punct de vedere sanitar-veterinar. Deşi se află în deficit de personal, totuşi, acţiunile de control şi toate activităţile ce implică munca inspectorilor DSVSA se realizează, greu, dar se realizează.







Nicio zi nu este la fel, dar toate sunt pline de provocări



„În prezent, avem un număr de 159 de persoane angajate la nivel de DSVSA. Desigur, ne-ar mai trebui medici, pentru că unii au ieșit la pensie, iar după aceea nu am mai putut angaja alţii în locul lor. Evident, este nevoie de deblocarea mai multor posturi. De exemplu, la Băneasa, în scurt timp, va ieși la pensie un alt specialist. Anul acesta, am mai prelungit contractele a doi medici care urmau a se retrage din activitate, asta pentru că nu avem personal suficient. Este greu. Trebuie discutat la ANSVSA pentru deblocarea posturilor şi să aducem tineri în echipă. În principiu, șase medici ar fi mai mult decât necesari. Ne-ar ajuta. De asemenea, mai este nevoie de veterinari și în laboratorul de pesticide, vreo patru persoane, şi nu numai”, a adăugat Iusco.





Deci nicio zi nu este la fel şi toate sunt pline de provocări. Cea mai mare provocare, însă, cu care niciuna nu s-a comparat până acum, a fost să scoată din apă cele aproximativ 2.500 de oi de pe nava eșuată în portul Midia, în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate.





„Ele au fost 14.600 în total, atunci, pe navă, iar operațiunea a durat circa două luni. La momentul respectiv, 200 erau încă vii. Ele au fost luate de un ONG și trăiesc și acum”, a spus directorul. Pentru că vara se apropie cu paşi repezi, este necesar a se forma, la fel ca în fiecare an, Comandamentul Estival, doar că, deocamdată, nu s-a stabilit nimic concret, ci se așteaptă deciziile ANSVSA, pentru a se forma echipele de control şi nu numai. În 2021, de exemplu, comandamentul a funcționat pe parcursul unei luni și jumătate, timp în care inspectorii au verificat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare în unitățile din staţiunile de pe litoralul românesc.





De obicei, neconformitățile depistate se referă la depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neanunțarea de către operatorul economic a începerii activității supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor etc. Ca urmare, unităţile aflate în zonele de interes turistic sunt supravegheate şi verificate permanent de către inspectorii sanitari veterinari din cadrul comandamentului.





Din fericire, a precizat el, până acum, județul nostru nu s-a mai confruntat cu niciun focar de toxinfecție alimentară, ceea ce este foarte bine. La fel de bine stăm și la capitolul pestă porcină africană, boală care nu a mai existat în Constanța de foarte mult timp. „Noi, în zona aceasta a ţării, avem noroc și de Dunăre, pentru că mistrețul nu poate trece mai departe. Înoată el, dar cât? În alte județe au existat zeci de astfel de focare, dar nu şi la noi. Anul acesta, am avut, în schimb, gripă aviară la pelicanul creț, pe două insulițe, respectiv Ceaplace și Prundu, dar am recoltat cadavrele și apoi nu au mai apărut cazuri”, a subliniat el.Activitatea de zi cu zi include, însă, multe controale în teren, pentru ca produsele pe care populaţia le cumpără să fie de cea mai bună calitate şi în termen.