Mai multe localități constănțene vor rămâne fără curent, zilele următoare

Rețele Electrice Dobrogea anunță noi întreruperi de curent electric, impuse pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții.Astfel, astăzi, 5 ianuarie, până la ora 17:00, curentul este oprit parțial în orașul Hârșova, cu străzile Luncii, Tudor Vladimirescu, Nicolae Târcă, Independenței, Ioan Cotovu, Minervei, Câmpului, Canaralei, Neptun, Saturn și Venus. Aceleași străzi rămân parțial fără curent și sâmbătă, 6 ianuarie, între orele 09:00 și 17:00. Luni, 8 ianuarie, rămân parțial fără curent străzile Rozelor, 1 Mai, Tudor Vladimirescu și Răzoare din localitatea Tariverde (orele 09:00 – 17:00).Marți, vor avea loc mai multe întreruperi. În localitatea Agigea, curentul va fi întrerupt total între orele 08:00 și 16:00. În municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare, rămân parțial fără curent străzile Fuiorului și Prelungirea Viilor (orele 08:00 – 16:00). În localitatea Biruința, cu Puțuri RAJA, vor fi întreruperi de scurtă durată (orele 08:00 – 16:00). Curentul va fi întrerupt total și în localitatea Eforie Nord (orele 08:00 – 16:00). O întrerupere totală este programată și în localitatea Limanu, cu străzile Pictor Tonitza, Zaharia Stancu, Nicolae Titulescu, Vasile Pârvan, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Sadoveanu, strada Marina, General Vârtejanu - parțial, respectiv Port Turistic Limanu (orele 8:30 – 16:30). Tot marți, rămâne fără curent electric cartierul Tomis Plus, cu bloc A4 – strada Milano nr. 54 din municipiul Constanța (orele 8:30 – 16:30). Întreruperi parțiale vor fi și în localitatea Tariverde, cu străzile Rozelor, 1 Mai, Tudor Vladimirescu și Răzoare (orele 09:00 – 17:00).Miercuri, 10 ianuarie, vor avea loc următoarele întreruperi: localitatea Vama Veche, cu strada Midiei - parțial, Hotel Laguna și Hotel Victoria – întrerupere totală (orele 08:30 - 16:30); municipiul Constanța, stația Telefonie Mobila - MSC ORANGE Romania SA – bulevardul I. C. Brătianu nr. 242 - întrerupere totală (orele 09:00 - 14:00); stațiunea Mamaia, cu Hotel + Restaurant ORFEU, Hotel + Restaurant AMIRAL, Hotel COMANDOR (Unita Turism Holding), Hotel „Mamaia Beach Side”, Bloc „Luxury Residence Mamaia” (Lavdor Perla Marii) – bulevardul Mamaia nr. 504, Restaurant „Lyra Beach by Entourage”, Bufet „Briza” și Club sportiv „ENB Tennis Club”- bulevardul Mamaia nr. 505A - întrerupere totală (orele 09:00 - 17:00); localitatea Tariverde, cu străzile Rozelor, 1 Mai, Tudor Vladimirescu și Răzoare – întrerupere parțială (09:00 – 17:00).Pentru joi, 11 ianuarie, sunt programate următoarele întreruperi: localitatea Limanu, cu străzile Lalelelor, Domnița Bălașa, Mihai Viteazu și Sudului - întrerupere parțială (orele 08:30 - 16:30); municipiul Constanța, cu blocurile J1, J2A, J2b – bulevardul 1 Mai nr. 10 și strada Școlii - întrerupere totală (orele 09:00 - 17:00); localitățile Topraisar și Biruința - întrerupere totală (orele 09:00 - 17:00).Vineri, 12 ianuarie, vor avea loc următoarele întreruperi: municipiul Constanța, zona Km 4-5, cu străzile șoseaua Mangaliei nr. 86-110, Amurgului nr. 24-61, respectiv porțiunea delimitată de șoseaua Mangaliei și strada Liliacului, Biserica Penticostală „BETEL” - strada Amurgului nr. 43, Vila „ORIANA” - șoseaua Mangaliei nr. 86, Clinica „Animal Care Center”- șoseaua Mangaliei nr. 84, bloc nou „Imperial Gas 2002”- strada Amurgului nr. 35, bloc nou - strada Amurgului nr. 35C, blocurile A6, C2, E4, E8 și M7 - strada Sergent Nicolae Grindeanu nr. 68-72, Spălătoria Auto „DIAMOND CAR WASH” și Sala Fitness „Mika Fit Aerobic Studio” - șoseaua Mangaliei nr. 86C – întrerupere totală (orele 08:30 – 16:30); localitatea Topraisar, cu străzile Izvor, Dorului, Grâușorului, șoseaua Națională de la intersecția cu strada Trandafirilor până la ieșire spre Amzacea, Mereni, SC Elda lactate Srl, Cooperativa agricolă Dobrogea Sud – întrerupere totală (orele 09:00 – 17:00).