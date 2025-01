Morţi copţi, unii constănţeni se asigură la sănătate când abia se mai pot mişca. „De unde să scoţi bani, dacă nu ai?”

Zeci de persoane se prezintă, zilnic, la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa pentru a căpăta statutul de persoană asigurată, şi, astfel, să beneficieze de servicii medicale gratuite. Din păcate, cei mai mulţi apelează la această soluţie, numai atunci când se simt deja foarte rău şi realizează că dacă şi-ar plăti toate investigaţiile de care au nevoie, ar scoate sume considerabile din buzunare.Sănătatea este cea mai de preţ comoară pe care o poate avea un om. De fapt, este singura care nu se poate cumpăra, dar pe care trebuie s-o păstrăm şi să nu o neglijăm, întrucât ea este asemeni unui diamant, nepreţuită. Cu toate acestea, foarte multe persoane nu se asigură la sistemul de sănătate, deşi nu îi costă decât 185 de lei pe lună. Probabil se gândesc că nu se vor îmbolnăvi şi, ca urmare, nu vor avea nevoie de asigurarea la sănătate. Cum viaţa este plină de surprize, la un moment dat, se poate întâmpla, însă, să se confrunte cu probleme de sănătate pentru care, dacă nu sunt asiguraţi, vor fi puşi în situaţia de a plăti sute şi chiar mii de lei pentru efectuarea anumitor investigaţii.„Într-o zi, m-am trezit că mă simt rău. Abia mă mai puteam mişca. Eu nu mai lucrez de doi ani. Stau acasă. Am crezut că îmi voi reveni, dar starea mea de sănătate s-a deteriorat la o oră la alta, aşa că m-am dus la medic. Când am aflat câţi bani urma să dau pentru investigaţiile recomandate, am decis să îmi fac asigurarea la sănătate, pentru că altfel nu mi-aş fi permis să le plătesc. Căpătând statutul de asigurat, pot primi, acum, trimiteri de la medic pentru ce am de făcut”, ne-a mărturisit Bianca T.„Când treci printr-o urgență medicală, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să afli că ai de plătit pentru tratament sau spitalizare. Partea proastă este că, dacă nu ești asigurat, acest lucru se poate întâmpla, chiar dacă ajungi într-un spital de stat. Am fost informat că preţurile pe ziua de spitalizare, dacă nu ești asigurat, încep de la minim 200 de lei, în spitalele de stat. În cele private, e jale. Costurile pot fi mult mai crescute. De unde să scoţi bani, dacă nu ai? Acesta a fost motivul pentru care, am decis să îmi fac, în cele din urmă, asigurare la sistemul de sănătate”, a adăugat Petru G.Fără asigurare nu beneficiaţi de trimiteri medicale, nici de reţete compensateNu mai spunem că fără această asigurare, o persoană bolnavă nu beneficiază de concediu medical, ci doar de un pachet minim de servicii medicale, nu beneficiază nici de trimiteri medicale, nici de reţete compensate, deci ei trebuie să suporte aceste costuri. Sigur, dacă aveţi o boală care necesită o intervenţie medicală, atunci vă puteţi prezenta în Urgenţă, dar ce faceţi dacă este nevoie de mai mult de-atât?Potrivit reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, persoanele fizice care nu realizează venituri și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pot deveni asigurate prin depunerea Declarației Unice (formular 212) la ANAF și achitarea contribuției aferente. Este important de reținut că depunerea declarației(care are valabilitatea de un an) și plata contribuției se efectuează exclusiv la ANAF, respectiv Trezorerie, iar informațiile exacte despre acest proces trebuie solicitate de la instituțiile fiscale competente.„Casa de Asigurări de Sănătate nu gestionează aceste etape, însă, odată ce declarația a fost depusă, persoanele care au nevoie de servicii medicale pot solicita deschiderea categoriei de asigurat.La 31 decembrie 2024, în județul Constanța erau înregistrați aproximativ 12.000 de asigurați care achitau contribuția direct. În fiecare zi, aproximativ 50 de persoane se prezintă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a solicita activarea manuală a statutului de asigurat, deoarece declarațiile depuse la ANAF nu sunt raportate automat în sistem. De asemenea, aproximativ 80 de persoane sună zilnic pentru a solicita informații despre acest proces. Pentru a evita drumuri suplimentare, pentru că mulți cetățeni vin direct la noi să plătească, le reamintim că primul pas în obținerea asigurării de sănătate este depunerea declarației și plata contribuției la ANAF și abia apoi se poate verifica statutul de asigurat și se poate efectua, dacă este necesar, înregistrarea manuală în sistem”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Aura Drăgoi, pentru „Cuget liber”.