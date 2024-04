Nu neglijați dacă ați fost mușcat de vreun animal! Sute de constănţeni "compostați" de câini, pisici sau şobolani!

„Câinele mârâia şi era atât de agresiv încât nu reacționa nici măcar când un vecin a ieșit în drum cu un băţ să-l sperie, ba chiar sărea să-l muște și pe el. Pentru siguranţa noastră, am mers la spital, unde am fost informată că am nevoie de vaccinul antirabic, toate cele cinci doze. Deci, pe lângă stresul prin care am trecut în urma acelei mușcături, a trebuit să suport şi injecțiile”, a precizat femeia.





Valeriu I., în schimb, a fost muşcat de propriul lui câine, din rasa ciobănesc german. „Eram cu Yukki în parc şi, în momentul în care am vrut să îi iau jucăria, s-a enervat şi m-a capsat de mâna dreaptă. Animalele pot avea reacţii neprevăzute, chiar dacă le ţii în casă”, a subliniat bărbatul.



Cum se acordă primul ajutor acasă





Deci, dacă aţi avut ghinionul de a fi muşcaţi, foarte important este să evaluaţi cât de severă este plaga. În cele mai fericite cazuri este suficient să acordaţi primul ajutor, dar în situații mai grave este nevoie de tratament medical de specialitate. Indiferent de rasa caninului, trebuie să știţi cum trebuie să reacționaţi într-un astfel de eveniment nefericit, deoarece mușcătura se poate infecta foarte ușor, de aceea nu trebuie neglijată. Pentru a preveni infectarea plăgii mușcate, aceasta trebuie imediat îngrijită. Acest tip de ajutor poate fi oferit și la domiciliu. Iată ce trebuie făcut: permiteți plăgii să sângereze 2-3 minute, timp în care puteți chiar dumneavoastră să presați pe marginile leziunii pentru a expulza tot sângele potențial contaminat de saliva câinelui. Această manevră se realizează doar în cazul mușcăturilor ușoare, în care pielea este doar perforată. Spălați rana cu apa și săpun, în acest fel îndepărtându-se de pe rană saliva animalului, bogată în bacterii care favorizează infecția. După toaleta plăgii, aplicați o soluție antiseptică (betadină, apă oxigenată) sau alcool sanitar, ca să dezinfectați rana. La final, când locul este curat, nesângerând, aplicați o cremă cu antibiotic, peste care așezați un bandaj steril. Dacă ați reușit să acordați primul ajutor, iar situația s-a stabilizat, indicat este să vă prezentați la un medic pentru serviciu medical de urgenţă.





De exemplu, numai în primul semestru din 2024, la unitatea sanitară s-au prezentat 172 de pacienţi „compostaţi“ de câini, 68 de pisici, unul de şobolan, patru de şoareci şi unul de iepure. Anul trecut, situaţia a stat în felul următor: 1.167 de persoane muşcate, pe lângă animalele deja enumerate apărând şi cazuri de muşcături de maimuţă, liliac, cal şi arici.Nu există lună din an în care să nu ne confruntăm cu această situaţie, mușcăturile de câini fiind destul de des întâlnite, mai ales din cauza numărului foarte mare de patrupede fără stăpân. Statistica prezentată mai sus este cea oficială, dar, în realitate, numărul de persoane muşcate este cu mult mai mare, doar că foarte mulţi cetăţeni nu se prezintă la medic. Potrivit statisticilor, una din cinci persoane care au fost mușcate de un câine are nevoie de îngrijiri medicale. Cert este că nu putem da, însă, întotdeauna vina pe câini, pentru că foamea, instinctul de haită, provocarea involuntară de către o maşină în trecere, un copil cu o bicicletă pot duce, câteodată, la adevărate tragedii. Delia G. ne-a mărturisit că se întorcea de la grădiniţă cu băieţelul ei, când nu departe de la uşa blocului a fost atacată de doi câini şi muşcată de unul dintre ei de piciorul stâng. Copilul, în schimb, s-a speriat atât de tare, încât a suferit un şoc psiho-emoţional la vederea celor întâmplate.