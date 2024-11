Nu rămâneţi impasibili! O tânără de 26 de ani are nevoie urgentă de sânge!

O tânără, care se află internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, are nevoie urgentă de sânge.„CIOANTA FLORINA LAURA sora unui camarad de-al nostru încadrat în Forțele Navale are nevoie de ajutorul nostru ! Flori a ieșit din comă, dar are nevoie urgentă de sânge. Se caută donatori, orice grupă. La doar 26 de ani, sora camaradului nostru duce o luptă grea pentru propria viață.Se află internată pe secția Terapie Intensivă a Spitalului Județean Constanța. Zilele trecute a ieșit din comă, însă are nevoie urgentă de plasmă/sange”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.Familia și prietenii fac apel la oricine poate să doneze și își dorește să ajute să se prezinte la Centrul de transfuzii Constanța între orele 7:30-13:00 cu mențiunea Cioanta Florina Laura, sau la oricare alt Centru de Transfuzii din ţară. Se acceptă orice grupă de sânge.Haideți să ne ajutăm semenii, orice donator contează!