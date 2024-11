Tentativă de omor asupra consilierului Mihai Ochiuleț ? Iată ce s-a întâmplat cu mașina lui!

"Dragii mei,M-am tot gândit dacă să fac public un eveniment ciudat pe care l-am experimentat destul de recent. Am ezitat să vorbesc, întrucât nu am dorit să se considere că sunt în căutare de atenție; cine mă cunoaște, știe că nu este cazul, în plus, slavă Domnului, orașul îmi oferă o grămadă de oportunități de a „ieși în evidență”.Totuși, simt nevoia să vă povestesc pentru că s-ar putea să vă privească.Așadar, în urmă cu vreo două săptămâni, am plecat cu mașina pe care, cu o noapte înainte, o parcasem în fața casei în deplină siguranță. După câțiva metri, am simțit că ceva troncăne la roata din stânga față, lucru pe care l-am considerat extrem de ciudat, întrucât, cu doar câteva zile înainte, trecusem pe la service și reglasem fix această problemă.Evident, m-am întors imediat la service, unde am primit diagnosticul: cineva ți-a umblat la prezoane și le-a slăbit până la limita de cădere a roții.Cum s-ar spune, șoc și groază, blanc total.După vreo câteva minute de perplexitate, I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că m-a păzit la toate curbele pe care le luasem până la service și am început să mă gândesc, oare cine să fie?Știu că am supărat câțiva membri ai USR, dar chiar așa? Să fi fost coleg de partid cu persoane care au porniri criminale? Eu cred și sper că nu.Să existe vreun psihopat prin oraș care face nefăcute de acest gen? De asemenea, cred și sper că nu.Să fi fost o scăpare a service-ului? Oamenii m-au asigurat că nu.Cum eu nu am tendințe suicidale, indiferent de ceea ce îmi place mie să sper și să cred, acolo a fost o mână. Că a știut cui îi desface prezoanele, este greu de spus, că a știut ce face, este clar, motiv pentru care am sesizat Parchetul de pe lângă Judecătorie să demareze urmărirea penală in rem pentru tentativă de omor.V-am povestit toate acestea în eventualitatea în care există vreun bolnav care ia mașinile la întâmplare. În celălalt caz, nici nu vreau să mă gândesc dacă îl cunosc sau nu", a transmis Mihai Ochiuleţ.