Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! Revoltă în sistemul sanitar privind plata contribuțiilor

„În țara în care banii alocați Sănătății sunt insuficienți, Guvernul României continuă să ofere scutiri la plata CASS diferitelor categorii profesionale. 884.680 de angajați din construcții, agricultură și industria alimentară nu plătesc CASS. 400 milioane de lei nu ajung lunar în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În anul 2022, bugetul FNUASS a fost de 55 miliarde de lei, iar nivelul scutirilor a fost de 4,8 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, în fiecare lună de scutiri, FNUASS este mai sărac cu 8,72%. Rugăm Guvernul României să anuleze facilitățile fiscale privind CASS acordate unor categorii profesionale, să îmbunătățească colectarea sumelor datorate de către companii la Fondul Național Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate și să crească alocarea bugetară pentru Sănătate la un nivel asemănător cu țările europene dezvoltate, respectiv peste 9% din PIB”, au precizat aceştia.







„Toate categoriile profesionale trebuie să plătească aceste contribuţii”



Membrii asociațiilor de bolnavi spun că pandemia a scos la lumină toate lipsurile sistemului medical din România, un motiv în plus ca Guvernul României să trateze cu toată seriozitatea domeniul medical, să asigure finanțarea conform nevoilor și să reformeze sistemul medical, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate la standarde europene.





Potrivit Rozalinei Lăpădatu, de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), aceste scutiri au fost o surpriză pentru toată lumea. „Există în Legea 95 nişte categorii de persoane scutite. De exemplu, anul trecut, când li s-au oferit scutirea pentru constructori, industrie alimentară şi agricultori, am crezut că este vorba doar de scutirea la impozitul pe venit. Nu s-a gândit nimeni că este vorba şi de scutirea la plata CASS-ului. Nu este normal ceea ce se întâmplă, pentru că toate categoriile profesionale trebuie să plătească aceste contribuţii. Legea 95 spune clar că există obligativitate la plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate. Fondul de sănătate este unul solidar şi obligatoriu, nu vine niciun guvernant să dea scutiri. Nu mi se pare normal să se dea scutiri, atât timp cât fondul de sănătate nu are alocare suficientă. Mai dai nişte scutiri care însumează în jur de 8,72% din fond? De exemplu, anul trecut, programul de oncologie, care cuprinde tratament, monitorizare și analize, a costat Casa Națională de Asigurări de Sănătate 3,4 miliarde de lei. Deci, vă dați seama că avem în fiecare an un program de oncologie în minus. Pacienții se programează la analize, proces care durează aproximativ trei luni, că nu sunt fonduri, și noi dăm scutiri? Acum se discută să se plătească CASS și la bonurile de masă. Adică, unii sunt impozitați de două ori și alții deloc?”, a declarat preşedintele APAA, pentru „Cuget Liber”. Aceasta a precizat că asociaţia are mii de bolnavi înscrişi pe liste, inclusiv din Constanţa, cu poliartrite reumatoide, spondilită anchilozantă, psoriazis, boli inflamatorii intestinale, lupus, vitiligo etc. În total, peste 80 de afecţiuni, cărora li se adaugă multe altele, la celelalte organizaţii ale pacienţilor.





Reprezentanții acestora susțin că scutirile la plata CASS acordate anumitor categorii profesionale încalcă prevederile Legii 95/2006 și creează discriminare în rândul asiguraților, încălcând principiul solidarității și ignorând participarea obligatorie la plata CASS așa cum este prevăzut în lege. Ca urmare, toate asociaţiile pacienţilor cronici cer Guvernului să renunţe la scutirile la plata Contribuţiei Asigurărilor Sociale de Sănătate acordate unor categorii sociale. Potrivit acestora, numai anul trecut, scutirile au cumulat aproximativ 4,8 miliarde de lei, fiind contrare Legii 95/2006.