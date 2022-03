Peste un milion de pastile cu iod au ajuns la Constanţa. "Nu se știe cine le va distribui!"

De câteva săptămâni se tot vorbeşte de războiul izbucnit în Ucraina şi ce efecte devastatoare are putea avea un posibil atac nuclear al Rusiei asupra acestei ţări. Din nefericire, într-un astfel de tablou nefericit, şi populaţia României ar putea avea de suferit, motiv pentru care Ministerul Sănătății a decis achiziţionarea pastilelor de iodură de potasiu, în scopul protejării populaţiei. Mare atenţie, însă! Atât ministrul Alexandru Rafila, cât şi medicii români au avertizat că tratamentul trebuie aplicat conform schemei elaborate de specialiști, persoanele vizate fiind copiii și femeile gravide, nu adulții. De asemenea, tratamentul nu se ia preventiv, pentru că efectul este advers. Populația este sfătuită să nu achiziționeze comprimate de iodură de potasiu pentru uz profilactic și nici să facă stocuri, deoarece administrarea se face doar la recomandarea autorității centrale de sănătate publică și în concentrația stabilită de aceasta. Mai mult decât atât, utilizată în exces și cu titlu preventiv, aceasta poate provoca afecţiuni majore ale glandei tiroide. Dr. Ioana Ligia Petcu, endocrinolog, avertizează că iodura de potasiu se va lua numai în caz de expunere la iod radioactiv, deci în caz de accident nuclear. Din păcate, a subliniat specialistul, în cazul unui asemenea eveniment nefericit, se mai emit și alți izotopi radioactivi, ori pentru aceia nu există antidot.„Într-un atac nuclear, de exemplu, sunt alți izotopi mult mai agresivi decât iodul. În astfel de situații, în atmosferă nu va fi doar iod radioactiv. Acest medicament protejează tiroida, dar adulții cu vârsta de peste 40 de ani nu mai necesită administrarea de iodură de potasiu. Medicamentul se ia sub formă de doză unică la persoanele sub 40 de ani, iar cei mai expuși sunt copiii, femeile gravide şi lăuzele. Ele trebuie date, însă, în primele patru ore de la expunere”, ne-a declarat medicul. De ce nu mai trebuie să ia aceste pastile persoanele trecute de 40 de ani? Specialistul a subliniat că aceste persoane sunt expuse, dar nu mai captează iodul radioactiv. De fapt, tiroida lor nu mai este expusă la a capta acest iod. „Efectul va apărea la cei care au sub această vârstă, copiii, femeile gravide, lăuzele, aici vor apărea probleme. Ne temem, însă, că va exista riscul ca populaţia disperată să le ia înainte, fără a fi nevoie ori acesta este cel mai mare pericol, ca oamenii panicaţi să le ia şi vor avea mari probleme tiroidiene în anii următori. Dacă ministerul va anunţa că trebuie administrate, comprimatele se vor da după următoarea schemă: la copiii între o lună şi trei ani, 32 miligrame de iodură de potasiu, între trei şi 18 ani, 65 miligrame, cu menţiunea că la cei cu greutatea de peste 70 kilograme, indiferent de vârstă, se dau 130 miligrame, la fel ca la adulţi. Reţineţi! Este vorba de o doză unică, iar populaţia să nu ia aceste pastile decât strict la indicaţia medicului şi a factorilor competenţi. În caz contrar, iodul dă forme extreme de hipertiroidie, inclusiv criză tiderotoxică, ce necesită terapie intensivă”, a adăugat dr. Petcu. Contactată telefonic, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, a declarat că nu ştie, deocamdată, nimic, dacă aceste pastile vor fi distribuite prin intermediul cabinetelor de medicină de familie sau nu. La acest moment, toată lumea aşteaptă decizia Ministerului Sănătăţii, când se vor da, unde etc.