Planetariul Constanţa a rămas doar cu un specialist. "Este foarte greu să munceşti singur"

Potrivit directorului complexului, Ioan Nache, este nevoie de cel puţin 70 de persoane în plus, ca să se ajungă la numărul de angajaţi care erau încadraţi în câmpul muncii cu ani în urmă. „La momentul deschiderii instituţiei, în urmă cu 55 de ani, erau peste 120 de angajaţi. Cam acesta ar fi necesarul pentru a putea să facem tot ce ne-am propus, cu forţe proprii, cu buget propriu. În prezent, noi tragem de oameni, dar obosesc şi ei. Nu este uşor. Posturile pentru instituţiile de stat sunt date mereu la nivel de judeţ. Am înţeles că în fiecare an s-au făcut solicitări din partea noastă la Prefectură să se aloce mai multe posturi, dar ele sunt împărţite şi Consiliului Judeţean, şi celorlalte unităţi subordonate. Acum avem posturile blocate până în iunie, iar cea mai mare urgenţă este la Planetariu, unde avem un singur specialist. Va fi foarte greu pentru acesta luna viitoare, când copiii au «Săptămâna Altfel» şi vor să meargă acolo şi nu are cine să o ajute”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”.