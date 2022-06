Prețul incredibil cu care se vinde în Mamaia o garsonieră cu vedere la mare

Așa cum e de așteptat, apartamentele și garsonierele din Mamaia, de exemplu, sunt mult mai scumpe chiar și decât cele din Capitală. Cei care vizează locuințe pe litoral, o fac pentru a le închiria în sezonul estival, scrie Cancan.



O simplă garsonieră de tip studio din Mamaia Nord, de 53 de metri pătrați, se vinde în aceste zile la prețul de aproape 60.000 de euro. Proprietarul justifică suma cerută prin faptul că este la doar două minute de mers pe jos de plajă și are vedere la mare. În plus, se află într-un complex care are piscină, terase, loc de joacă, parcare privată și sistem de supraveghere video.



De cealaltă parte, la polul superior al ofertelor, o garsonieră situată chiar pe faleza Mamaia costă nu mai puțin de 280.000 de euro! Metrul pătrat are un preț de aproape 5.500 de euro.

Ca mai toate în aceste zile, și prețurile imobiliarelor au urcat foarte mult, iar daca vorbim de proprietățile aflate la malul mării, cu atât mai mult avem parte de sume care te lasă mut, potrivit Antena3.ro