Record negativ de intervenții pe munte. Șeful Salvamont: Am avut oameni în papuci, în sandale. Muntele nu înseamnă moarte și suferință

"Toate aceste accidente înseamnă suferința unui om, tristețea unei familii, înseamnă câteodată decese pentru că avem deja foarte mulți morți și în această lună. Deci trebuie să fim atenți ca muntele să fie un punct mare de atracție, nu un factor generator de tristețe și de suferință", a mai spus Cornoiu





Record de intervenții ieri pe munte, pentru sezonul de vară. În numai 24 de ore s-au înregistrat 35 de apeluri la Salvamont. Peste 50 de turiști au fost recuperați de pe munte, dintre care 7 au ajuns pe mâna medicilor. Cele mai multe apeluri au fost la Salvamont Neamț, urmat de Bacău și Sibiu. "Foarte, foarte multe accidente s-au datorat echipamentului necorespunzător. Am avut la altitudine oameni care nu aveau acest echipament corespunzător, în special încălțăminte", a declarat șeful Salvamont RomâniaDe altfel, luna august se dovedește a fi cea mai grea lună din an pentru salvatorii montani."Foarte, foarte multe accidente s-au datorat echipamentului necorespunzător. Am avut la altitudine oameni care nu aveau acest echipament corespunzător, în special încălțăminte. Am avut oameni în papuci, în sandale, total necorespunzătoare pentru munte și de aici au apărut entorse, luxațîi, fracturi sau oameni care au mers cu copii pe munte sau cu bagaj foarte mult și la un moment dat au fost epuizați. Ne-au solicitat să îi ajutăm, a trebuit să intervenim în astfel de situații să îi recuperăm de pe munte. Au fost și căderi de la înălțime, au fost și persoane care s-au accident în traseele de alpinism", a declarat Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.