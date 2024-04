S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de sărbătoarea Floriilor

Duminica Floriilor a adus noroc unui român care a câștigat premiul la categoria I, la Loto 6/49, cu un bilet în valoare de 10.50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-054 din București, Sectorul 2. A fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.Premiul este de 3.610.326,64 de lei, adică peste 725.000 de euro. Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I a fost câștigat pe 11 aprilie și a fost în valoare de 9.646.132,64 lei.Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul.Numerele extrase la tragerea loto de duminică, 28 aprilie, sunt următoarele: Joker - 35, 37, 24, 34, 27 (+2), Noroc Plus – 565018, Loto 5/40 - 24, 33, 30, 10, 9, 1, Super Noroc – 580696, Noroc – 4212874, Loto 6/49 - 12, 1, 15, 19, 37, 35.