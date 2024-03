Activitate în aer liber. 10000 de puieți, plantați în orașul Constanța

A fost un week-end plin de activitate pentru Garda de Mediu Constanța. Comisarii de mediu au ieșit, sâmbătă, împreună cu membri ai Asociației Act For Tomorrow, la o acțiune de plantare de puieți în municipiul Constanța.Activitatea în aer liber a mobilizat mai bine de 250 de voluntari. Astfel, cu un număr așa mare de participanți, pe bulevardul Aurel Vlaicu, s-au plantat, într-o singură zi, aproximativ 10000 de puieți de arbori și arbuști. Aceștia vor acționa ca un filtru în zona menționată, unde traficul auto este, de obicei, intens.„Astăzi dăm viață unei noi păduri urbane în Constanța, în zona bulevardului Aurel Vlaicu. Continuăm, astfel, misiunea programului «România plantează pentru mâine», inițiat de OMV Petrom, de a planta în mediul urban.Acțiunea de plantare face parte din programul strategic ambițios de regenerare urbană la nivelul municipiului – «Natura Urbană – Oxigen pentru Constanța», dezvoltat alături de Primăria Constanța, ce are ca obiectiv creșterea numărului de arbori și arbuști în zone cheie ale orașului”, au transmis reprezentanții Asociației Act for Tomorrow.Astfel de acțiuni au mai avut loc la Constanța. Comisarii Gărzii de Mediu și reprezentanții Asociației Act for Tomorrow organizează, constant, activități de plantare și igienizare în oraș, mobilizând sute de voluntari.