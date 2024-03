Extinderea perioadei de închiriere a plajelor, în consultare publică la Ministerul Mediului

Precum a declarat și în vizita de lucru de la Constanța de luna trecută, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, acesta a inițiat, zilele trecute, un act normativ care reglementează extinderea perioadei de închiriere a sectoarelor de plajă la 10 ani.Reprezentanții Ministerului consideră că măsura majorării perioadei existente este importantă pentru buna desfășurare a activităților turistice pe care operatorii economici le întreprind pe litoral în sezonul estival.„În urma întâlnirii de luna trecută pe care am avut-o cu reprezentanții operatorilor din turism, iată că ne ținem de promisiune și am identificat soluţiile legale pentru a mări perioada de închiriere a plajelor. Astfel, am inițiat acest act normativ care reglementează, printre alte așpecte și extinderea perioadei de închiriere a sectoarelor de plajă, la 10 ani, ceea ce va duce la stabilitate şi predictibilitate în desfăşurarea activităţilor turistice. Totodată, sper ca și operatorii plajelor să se țină de promisiune, la rândul lor, și să ofere servicii de mai bună calitate pe litoralul românesc, la prețuri mai accesibile”, a declarat ministrul Mircea Fechet.Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunță că a publicat, în consultare publică, Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale Apele Române. Potrivit reprezentanților Ministerului, necesitatea acestei modificări se datorează interesului generat de asigurarea condițiilor optime în sezonul estival, precum și de situația costurilor aferente dotărilor de plajă din sarcina operatorilor economici, astfel încât să permită o bună desfășurare a activităților specifice sezonului turistic estival.