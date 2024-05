Se aplică tratamente fitosanitare în toate zonele verzi din municipiul Constanța

În această perioadă, pentru a proteja copacii și a le favoriza o dezvoltare armonioasă, Primăria Constanța a reluat stropirea lor împotriva dăunătorilor. Tratamentele se efectuează la arborii și arbuştii ornamentali din parcurile, aliniamentele stradale şi în zonele verzi de pe raza municipiului Constanța. Potrivit reprezentanţilor municipalităţii, substanța folosită, Kaiso Sorbie, acţionează atât prin contact, cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acţiune ovicidă. Substanța are o toxicitate redusă pentru arbori și arbuști, pentru om și animale. În plus, susţin angajaţii primăriei, tratamentul are acțiune de lungă durată, datorită protecției împotriva razelor UV și rezistă la ploaie, cu condiția ca produsul să se usuce înainte de a începe să plouă. Totuşi, apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare (pentru familiile de albine) pentru evitarea contactului cu insecticidele.