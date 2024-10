Supărarea donatorilor de sânge. "Este jenant să aștepți afară, în frig, să-ți vină rândul"

Legat de nemulțumirea donatorilor cu privire la timpul de așteptare, directorul CRTS, Alina Mirella Dobrotă, a precizat că acest interval variază, în întreaga țară, în funcție de locație, de nivelul de digitalizare, de numărul angajaților și de colaborarea donatorilor ce vin la centru. „Foarte importantă este completarea chestionarului, care se desfășoară înaintea intrării la medic. Dacă oamenii nu citesc cu atenție întrebările, nu răspund sincer la ele, ignoră sau nu dau importanță acestei etape, căreia i se acordă o importanță deosebită de către medic, atunci se prelungește timpul de așteptare în cabinet. În aceste situații, medicul trebuia să reia anumite întrebări. În ceea ce privește situația spațiului în care ne desfășurăm activitatea, aceasta este cunoscută de foarte mulți ani. În plus, în această vară a apărut noua legislație europeană, conform căreia, în următorii trei ani la nivelul fiecărei țări, pentru sistemul de transfuzii, Ministerul Sănătății va concepe o serie de proiecte, lucru binevenit, de altfel. Sediul nostru este impropriu. De ani de zile, nu mai este adaptat volumului de activitate. Este jenant să vii și să vezi cum oamenii așteaptă afară, pentru că nu este loc suficient în sala de așteptare. Aceasta este situația și nu avem ce face. Tocmai de aceea, îi rugăm pe toți cei care vor să doneze să se programeze din timp, să înțeleagă că donarea este un gest omenesc care are ca scop ajutarea unui om bolnav care are nevoie de tratament transfuzional. Totodată, ei trebuie să înțeleagă că aici este vorba de un proces medical. Nu este un simplu gest, nu mergi la un magazin și trebuie să accepte faptul că, fiind o activitate medicală, trebuie să se supună rigorilor acesteia”, a explicat managerul.











La un moment dat, s-a luat în calcul obținerea unui teren, pentru ca centrul să se mute din locația actuală. În urmă cu doi ani a existat o discuție privind evaluarea fostei secții Dermato-Venerice, dar totul a rămas la nivel de vorbe. „Acel sediu ar trebui renovat, însă pentru a corespunde nevoilor unui centru de transfuzii, cu toate circuitele funcționale. Ce vă putem spune este că, la ora actuală, în actualul sediu, nu mai există nicio încăpere disponibilă pentru a ne putea extinde activitatea. De exemplu, dacă ar veni acum un echipament nou, nu am avea unde să-l punem. De asemenea, subliniem că instituția noastră dispune de toate echipamentele necesare activității medicale, totul corespunde standardelor, dar este nevoie și de digitalizarea întregului sistem de transfuzii. Ministerul Sănătății a alocat fonduri, iar instituția care se ocupă de organizarea licitației este Institutul Național de Transfuzii Sanguine, urmând ca pe viitor să aibă loc licitația. Noi tot sperăm ca această instituție cu rol strategic să aibă un sediu nou”, a adăugat dr. Dobrotă. În continuare, constănțenii care vor să doneze sânge trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, peste 50 kg. Obligatoriu este ca aceștia să nu fi suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă etc.





De ani buni, activitatea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța se desfășoară într-un spațiu care nu mai este suficient, raportat la volumul de muncă actual. Mai mult decât atât, constănțenii reclamă timpul prea mare pe care îl petrec în afara zidurilor instituției, pe vânt sau ploaie, până când sunt preluați pentru testare și donare. Toate acestea în condițiile în care nevoia de sânge este o problemă cu care ne vom confrunta tot timpul. Statisticile arată că, zilnic, în întreaga țară, este nevoie de peste o mie de litri de sânge pentru pacienții aflați în stare critică, a căror viață atârnă, uneori, de un fir de ață. Din fericire, o pungă recoltată, de doar 450 ml, poate salva mai multe suflete. Iată ce spun oamenii. „Eu împreună cu sora mea am stat cu o rudă aproximativ o oră până a intrat. În ziua prezentării la centru a fost un pic mai cald afară. Ce ne făceam, însă, dacă era mai frig și ploua torențial, cum s-a întâmplat în alte zile?”, ne-a mărturisit Alecu T.