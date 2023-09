Toamna se numără bobocii! Școala începe cu emoții și pentru beneficiarii din centre sociale

Înainte de începerea noului an școlar, copiii din cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență Constanța au primit o vizită inopinată din partea unor colaboratori apropiați ai DGASPC Constanța.Aceştia au vizitat beneficiarii cu pachete pline de rechizite şcolare şi dulciuri. Pachetele au fost oferite tuturor beneficiarilor din cadrul serviciului social.„Le transmitem tuturor acestor copii urări de succes și rezultate strălucitoare în noul an școlar. Fiecare creion și fiecare zâmbet adus astăzi reprezintă o investiție în viitorul lor”, au transmis colaboratorii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.De asemenea, și tinerii din cadrul Centrului de Plasament „Ovidiu” au primit rechizite şcolare şi dulciuri din partea unor oameni generoşi. Începutul noului an școlar reprezintă, și pentru ei, o perioadă de emoție și bucurie.„Mulțumim tuturor celor care au contribuit la această acțiune caritabilă. Să continuăm să facem schimbări pozitive în lumea din jurul nostru!”, au transmis sponsorii.