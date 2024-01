Va fi deschis Acvariul până la sfârșitul verii? „Nu vrem să punem în pericol vizitatorii”

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este vizitat anual de mii de persoane. Atât constănțenii, cât și turiștii sunt interesați să vadă ce giumbușlucuri mai fac delfinii, ce animale pot admira în microrezervație sau să descifreze lumea de dincolo de noi, alcătuită din stele, planete, meteori, galaxii etc. Puțini știu, însă, că în spatele micilor necuvântătoare sau la Planetariu, e doar o mână de oameni care își dau silința să facă totul pentru a mulțumi vizitatorii.Lipsa de personal este o problemă întâlnită în majoritatea instituțiilor și bineînțeles că nici Complexul Muzeal nu a fost ocolit. La Microrezervație, de exemplu, este nevoie de îngrijitori care să intre în țarcurile animalelor, să le hrănească, să le dea apă, să curețe în urma lor. Toate acestea pentru ca „locatarii” acestor spaţii să beneficieze de spaţii de cazare cât mai bine îngrijite. În plus, aici se intenţionează pe viitor ca acest cadru natural să devină nu doar o zonă de vizitare, ci şi una de relaxare şi chiar agrement, de petrecere a timpului liber într-un mod educativ şi plăcut.„În prezent, avem aproximativ 60 de angajați și sunt puțini, deci există deficit de personal. Complexul a funcționat cel mai bine când au fost o sută de salariați, dar în timp s-au tot tăiat posturi şi s-a ajuns la această cifră”, a declarat directorul instituţiei, Ioan Nache, pentru „Cuget liber”.Cei rămaşi sunt nişte oameni excepţionali, unii cu vechime, cu o foarte mare experienţă în acest domeniu, oameni care iubesc animalele, care sunt dedicaţi, care ştiu că tot ceea ce fac este pentru a le crea momente speciale, de încărcare energetică vizitatorilor. Pe lângă deficitul de personal, a adăugat managerul, mai este nevoie de repararea gardurilor și a amplasamentelor în care sunt ținute animalele. „După furtunile puternice din luna noiembrie, am avut probleme, dar le-am rezolvat așa cum am putut. Zeci de copaci au căzut atunci peste garduri, țarcuri”, a precizat acesta. Managerul a mai spus că, la ora actuală, au în jur de 400 de animale şi s-a discutat cu Grădina Zoologică din Galați pentru a mai aduce altele în plus de la ei.În ceea ce priveşte Delfinariul, punct de atracţie pentru majoritatea oamenilor, aici se intenţionează aducerea unor pinguini şi includerea în reprezentaţii şi a bătrânului leu de mare pe care îl deţin.Referitor la Acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanţa, Nache a adăugat că vor să dea drumul la expertiză și imediat după aceea să înceapă lucrările de reabilitare ale clădirii. „Acolo, au fost probleme cu tavanul, care s-a desprins. Apoi, nu au fost realizate investiți de mult timp, motiv pentru care este nevoie de aceste lucrări. Acvariul este închis de un an, din cauza infiltrațiilor puternice, din cauza cărora a cedat tavanul. Nu vrem să punem în pericol vizitatorii. Între timp, s-au montat niște plase de protecție pentru personalul angajat, pentru că, acolo, oamenii au grijă, în continuare, de pești și s-a conservat clădirea. Ne-ar plăcea ca până la sfârșitul verii să îl deschidem. Nu vrem să facem cârpeli, pentru că trece un an și ne trezim anul viitor în aceeași situație”, a mai spus directorul.Ultimul obiectiv din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe le Naturii, Planetariul, funcţionează şi din vară are un proiector hibrid nou, doar că a rămas în grija unei singure persoane, șefa de secție, ceilalți angajaţi ieșind la pensie.