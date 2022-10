Vouchere sociale de 250 lei anulate. Capcana în care au căzut mulţi români beneficiari de tichete sociale

Mai mulţi români beneficiari de vouchere sociale de 250 lei s-au trezit cu cardurile blocate. Niște greșeli banale i-au costat scump, potrivit RomâniaTV







După ce de la 1 iunie oamenii au primit vouchere sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România” pentru a cumpăra produse alimentare și mese calde, unii beneficiari au achitat cu respectivele carduri cumpărăturile obișnuite, precum detergenţi, ori mâncare pentru animale. Informaţia a ajuns şi la autoritatea emitentă a cardurilor pe care erau încărcate o dată la două luni cei 250 lei, iar dispozitivele de plată au fost blocate.







„Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumparati nimic, decat alimente pentru oameni, nu cumparati hrana pentru animale, pentru ca vi se vor bloca cardurile si ajutorul este anulat! Nu cumparati servetele, hartie igienica, detergenti etc., chiar daca magaziunul va spune ca e ok! Noi am pierdut dreptul pentru ca am cumparat 2 cutii hrana pentru catel, la casa de marcat ni s-a spus ca este ok dar dupa, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acesti banuti pe motiv ca sunt destinati strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grija!”, este unul dintre sutele de mesaje ale românilor care s-au trezit că au cardurile blocate.