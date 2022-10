Aerobicii constănţeni vor participa la Campionatele Naţionale de la Bucureşti

„Regalul gimnasticii româneşti” continuă! După Campionatele Naţionale de gimnastică artistică şi Romgym Trophy, Federaţia Română de Gimnastică şi Primăria Municipiului Bucureşti organizează, sâmbătă, 8 octombrie, şi duminică, 9 octombrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, Campionatele Naţionale de gimnastică aerobică.La competiţie, vor participa gimnaşti legitimaţi la cluburile CSM Arad, CSU Arad, ACS Aerostar „Mădălina Barbu”, ACS Academia de gimnastică „Laura Cristache”, ACS „Luisa Dedu” Gymnastics, ACS Double D, CS UNEFS, ACS Viva Sport, CS Farul Constanţa, CSM Constanţa, Asociaţia Sportivă „It s what I love” Constanţa, CSS 1 Constanţa, ACS Honey Bears Craiova, SCM Dunărea 2020 Giurgiu, LPS Cetate Deva, CS Gimnis Iaşi, CSM Iaşi şi CSS Petroşani.Naţionalele aerobicilor vor debuta, sâmbătă, la ora 10.00, când sunt programate calificările la individual feminin, grup şi trio, urmate de o demonstraţie de parkour şi finala de la trio. A doua zi, vor avea loc finalele la individual feminin, demonstraţii de gimnastică estetică şi Gym for all, finalele la perechi, trio, aerobic dance etc.XXXGimnastele aflate în centrul de pregătire de la Deva au din nou, începând de săptămâna aceasta, condiţii optime de pregătire.Printr-un efort colectiv al Ministerului Sportului, care a alocat clubului CSM Deva fondurile necesare plăţii restanţelor la gaze, OMV FUI, care a preluat contractul de furnizare a gazelor naturale, şi EON Energie România, care a asigurat, extrem de rapid, rebranşarea şi remontarea contoarelor, gimnastele nu vor mai sta în frig şi se vor putea antrena pentru performanţele viitoare.„Federaţia Română de Gimnastică mulţumeşte tuturor pentru implicarea deosebită, pentru rezolvarea în timp record a problemelor apărute”, a transmis Carmencita Constantin, preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică.Junioarele şi senioarele din centrul strategic de interes naţional s-au întors la Deva după ce au participat la „Regalul gimnasticii”, iar marţi dimineaţă, au parcurs circuitul medical.XXXPrimăria Municipiului Bacău şi Federaţia Română de Gimnastică vor organiza, în perioada 18-27 noiembrie, Campionatele Naţionale rezervate juniorilor, eveniment intitulat „Gimnaști mici. Mari Campioni”.Tot la Bacău, în acelaşi timp cu disputa juniorilor pentru medalii, vor avea loc acţiuni de selecţie şi un festival de gimnastică pentru toţi.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică