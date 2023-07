Brigitte Belu, selecţionată să reprezinte ţara noastră la Campionatul European de Mountain Bike: „Port cu mândrie tricoul României”

„Azi port cu mândrie tricoul României! (…) Visez la acest tricou încă de când am început să practic ciclismul. Mulțumesc Federaţiei Române de Ciclism pentru încrederea acordată, eu voi pedala cu aceeaşi determinare și voi lupta pentru fiecare secundă. Drumul meu spre performanță nu a fost uşor, a însemnat muncă, perseverență și pasiune pentru ciclism dar și faptul că viața mi-a scos în față oameni minunați care au avut un rol important în formarea mea ca sportiv și cărora doresc să le mulțumesc pe această cale: Bănescu Victor mi-a îndrumat primii pași în ciclism și sub îndrumarea dânsului am obținut multe medalii și titlul de vicecampioană națională la ciclism șosea, Dragoş Constantin și Mihai Soare m-au perfecționat și mi-au arătat frumusețea MTB-ului și iată-mă un an jumătate mai târziu reprezentând România la această disciplină!”, transmite sportiva, care nu a uitat să-şi îndrepte recunoştinţa şi către părinţii săi, cei care au susţinut-o atât moral cât şi financiar.