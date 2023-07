Vlad Dascălu: „Motivaţia mea este să câştig o medalie la Jocurile Olimpice la ciclism”

Vlad Dascălu, noul campion european la mountain bike în proba cross-country, a venit în România pentru a participa în tricoul lui Dinamo BikeXpert la Campionatele Naţionale de mountain bike XCC (short-track) şi XCO (cross-country) de la Păltiniş, în zilele de 12 şi 14 iulie.Dascălu, locul şapte la JO de la Tokyo, se pregăteşte pentru o nouă participare olimpică, la Paris 2024, iar luni a fost primit de preşedintele COSR, Mihai Covaliu, la Casa Olimpică.„A fost foarte frumos să mă întorc în România după un an şi ceva, ultima oară când am fost în ţară. Am venit pentru câteva zile, la Campionatul Naţional de mountain bike, dar întotdeauna este frumos să mă întorc în ţară. Să am sprijinul COSR şi încrederea lor este foarte important pentru mine, pentru pregătirea mea. Momentan avem un loc pentru România, la proba mea de cross-country suntem printre primele 21 de ţări. O să fie asigurat pentru anul care vine, nu e încă 100% dar e 99%. Am să fac tot posibilul. Motivaţia mea pentru anul acesta şi pentru anul viitor este să obţin o medalie la Jocurile Olimpice, iar pe termen scurt am Campionatul Mondial, în patru săptămâni, aşa că aştept să fie o cursă bună acum când motivaţia e înaltă după Jocurile Europene. Sperăm să fie bine”, a declarat Vlad Dascălu.