Primul campionat judeţean de kempo din România va avea loc la Oradea

Primul campionat judeţean de kempo, şi primul din România, a avut loc sâmbătă la Oradea cu participarea a 52 de sportivi de la patru cluburi bihorene.„Noi suntem singurul judeţ care avem constituită o asociaţie de kempo, înfiinţată anul trecut cu trei cluburi, cu certificat de identitate sportivă, recunoscută de minister. Nu există o altă asociaţie judeţeană de kempo în ţară, decât în Bihor, aceasta fiind condiţia care îţi permite să organizezi campionat judeţean. Este primul din România, sută la sută vă spun” a declarat, marţi, preşedinte Asociaţiei Judeţene de Kempo Bihor, Romeo Tulkos.Asociaţia are ca membri fondatori cluburile Crişul Oradea (director Pető Dalma Csilla), King Do-Lions Oradea (preşedinte Tulkos Romeo), Lupaş Power Gym Beiuş (preşedinte Lupaş Florin Ionuţ), la care s-a afiliat, de curând, şi Focus Oradea (preşedinte Roşu Marius). Vor urma să se mai afilieze, tot în cursul lui 2023, alte două cluburi (unul din Ştei şi altul din Oradea).„Ne extindem, iar acest lucru arată că am ales un drum bun, numărul sportivilor care practică kempo în judeţul nostru creşte de la o zi la alta, ceea ce este îmbucurător” a precizat Romeo Tulkos.Potrivit acestuia, evenimentul sportiv de sâmbătă s-a desfăşurat sub cupola din Era Shopping Parc Oradea.