Clubul Dinamo a retras tricoul cu numărul 12, dedicat suporterilor

Conducerea clubului Dinamo a decis, vineri, retragerea tricoului cu numărul 12 în mod simbolic, dedicat suporterilor care au ajutat financiar echipa în ultimii ani.„Având în vedere ce s-a întâmplat pe 4 septembrie, cred că este momentul ca noi toţi cei care suntem în acţionariat şi managementul clubului să facem o recunoaştere oficială, o reverenţă, în faţa suporterului dinamovist. Dinamo trebuie să dea înapoi ceea ce a primit de la aceşti suporteri minunaţi în ultimii ani. Şi atunci noi considerăm ca echipă că este foarte important ca astăzi să facem un gest simbolic. Aş vrea să retragem numărul 12 în cinstea fanului dinamovist, oricare ar fi el, în orice tip de formă de afiliere ar fi fost el”, a afirmat într-o conferinţă de presă administratorul special al FC Dinamo, Andrei Nicolescu, care a făcut referire la aprobarea planului de reorganizare a clubului aflat în insolvenţă la 4 septembrie.Preşedintele DDB, Eduard Galan, a primit în mod simbolic, de la antrenorul Ovidiu Burcă, un tricou inscripţionat cu numărul 12.„Acest simbol arată că munca noastră nu a fost în zadar. Vreau să mulţumesc suporterilor DDB, cei care au făcut posibil ca clubul să nu moară. În momentul în care cei mai mulţi îmi spuneau să pornim curat din liga a patra, să lăsăm falimentul să vină, noi ne-am împotrivit şi am mers mai departe. Am reuşit să luăm acţiuni în club şi să băgăm peste 3,5 milioane de euro, astfel încât clubul să supravieţuiască până la găsirea unor parteneri. Noi ne vom face în continuare datoria de acţionari, cu cele 12% pe care le avem, şi vom finanţa la fel ca ceilalţi. Ultimii trei ani au fost absolut groaznici, dar sperăm să fie bine. Hai Dinamo”, a spus Eduard Galan.Antrenorul Ovidiu Burcă a afirmat că decizia de a prelua conducerea băncii tehnice a echipei anul trecut a fost influenţată de prezenţa suporterilor care susţineau clubul.„Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce au făcut pentru Dinamo. Vă spun sincer că principalul motiv pentru care am luat decizia de a veni la Dinamo a fost că în spatele clubului existau suporterii. Mi-am dat seama că atâta timp cât vor fi lângă echipă, clubul ăsta nu are cum să moară. Acest club trebuie reconstruit în jurul suporterilor”, a spus Burcă.Suporterii dinamovişti constituiţi în DDB (Doar Dinamo Bucureşti) au susţinut financiar clubul în ultimii ani, devenind acţionari. Ulterior, DDB a cedat cea mai mare parte din acţiuni către Red&White, care a devenit acţionar majoritar cu peste 80%.