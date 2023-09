Horaţiu Moldovan: „Avem o şansă foarte mare să ne calificăm la turneul final”

Portarul echipei naţionale de fotbal a României, Horaţiu Moldovan, a declarat într-un interviu acordat FRF TV înaintea partidelor cu Israel şi Kosovo, că prima reprezentativă are o şansă foarte mare să se califice la turneul final al Campionatului European din 2024.„Am încredere totală în mine şi în băieţi că vom obţine şase puncte în aceste două partide şi că vom tranşa în mare parte această calificare. Avem o şansă foarte mare să ne calificăm la turneul final pentru că jucăm următoarele două meciuri acasă, iar stadionul va fi plin şi alături de noi. Apoi, cred că suntem un grup foarte, foarte unit. Cel puţin de când vin eu la naţională, de aproape doi ani, nu am simţit acest lucru ca acum”, a spus Moldovan.Fotbalistul formaţiei FC Rapid a subliniat importanţa rezultatului de egalitate, scor 2-2, din partida disputată în deplasare cu Elveţia în luna iunie.„Cu Elveţia aveam încredere că putem egala, dar doar dacă mă gândeam cu foarte mare optimism, pentru că am simţit adversarul ca pe o echipă foarte, foarte bună. M-am bucurat că am reuşit egalarea, a fost rodul muncii noastre. Mă bucur că am plecat neînvinşi de acolo. Cred că va fi greu să mai plece cineva neînvins din Elveţia”, a precizat Horaţiu Moldovan.Echipa naţională de fotbal a României va juca pe 9 septembrie cu Israel şi pe 12 septembrie cu Kosovo, ambele partide fiind programate pe Arena Naţională din capitală, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor EURO 2024.