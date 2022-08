Constănţeanul Patrick Dinu, aur mondial cu ştafeta 4x100 m liber a României

Primă seară magică pentru înotătorii români la Campionatul Mondial de nataţie pentru juniori din Peru. În incinta Videna Aquatic Center de la Lima, „delfinii” au cucerit deja două medalii - una de aur şi una de argint -, pe podium urcând şi Patrick Sebastian Dinu, de la CS Farul Constanţa.Ştafeta masculină de 4x100 m liber a României şi-a respectat statutul de favorită şi a cucerit medaliile de aur la Mondialele de nataţie pentru juniori de la Lima. În componenţa David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu, ultimul sportiv fiind legitimat la CS Farul Constanţa, ştafeta tricoloră s-a impus în finală cu un timp de vis (3 minute, 18 secunde, 84 sutimi), fiind urmată, la mare distanţă, de ştafetele Franţei (3:20.29) şi Lituaniei (3:20.41).În plus, David Popovici a „recidivat” şi a stabilit un nou record al competiţiei în primul schimb (100 m liber - 47 secunde, 7 sutimi).„Viitorul este pas cu pas şi construit cărămidă cu cărămidă. Sunt multe aspecte tehnice care necesită atenţia noastră şi multă muncă. Ocazional putem face ceva foarte frumos. Doborârea unui record mondial este un lucru frumos, dar potenţialul de a fi mai rapid nu are limite. Deci, de ce ne-am pune o limită pe noi înşine când ştim că putem realiza multe?”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, David Popovici.La rândul său, Vlad Stancu şi-a adjudecat medalia de argint la 400 m liber. În finală, sportivul antrenoarei Iulia Becheru a făcut un cursă fantastică şi a încheiat pe locul secund, în 3 minute, 48 secunde, 38 sutimi, fiind devansat de brazilianul Stephan Severink (3:48.27). Al treilea s-a clasat polonezul Krzysztof Chmielewski (3:49.34).La rândul lor, Aissia Claudia Prisecaru şi Rebecca Aimee Diaconescu s-au calificat în finala probei de 100 m spate, după ce au fost înregistrate, în semifinale, cu al patrulea timp (1:02.59), respectiv al cincilea timp (1:02.64).Finala probei de 100 m spate feminin este programată joi, 1 septembrie, de la ora 03:23 (ora României).Încep emoţiile şi pentru cele două eleve ale Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa prezente la Mondiale. Bianca Costea va evolua în serii la 100 m liber, în timp ce Andra Denisa Gorecki, la 200 m fluture. Alte prezenţe româneşti în serii: Rebecca Diaconescu - la 100 m liber, David Popovici, Ştefan Cozma - la 200 m liber.România participă cu o delegaţie alcătuită din nouă înotători la Mondialele de juniori la Lima.XXXDupă 10-15 cu Germania şi 3-24 cu Grecia, selecţionata feminină de polo pe apă a României a fost învinsă, cu scorul de 6-15, şi de reprezentativa Croaţiei, într-un meci din Grupa A a Campionatele Europene de la Split (Croaţia). În aceeaşi grupă, Ungaria a surclasat Germania, scor 26-4.România va disputa următoarea partidă, joi, 1 septembrie, contra Olandei, însă nu are nicio şansă de calificare în sferturile de finală şi va juca, cel mai probabil, pentru locurile 11-12.Foto: Facebook / Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern / FINA / Flickr.com