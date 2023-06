David Popovici, pregătiri intense pentru Campionatele Mondiale de Nataţie

Mai puțin de o lună îl desparte pe David Popovici de cel mai important concurs al acestui an: Campionatele Mondiale de la Fukuoka.Deținător a două titluri supreme și al unui record mondial, românul spune că e pregătit să se bată cu orice rival din lume și că nu se teme de nimeni.„Dorința mea e să vină, să fie și mai bun decât mine, sau să se apropie cât mai mult de mine și să ne putem întrece, pentru că dacă nu ai competiție nu o să se simtă bine atunci când câștigi”, a spus David Popovici.Sportivul nostru e conștient că va fi o presiune pe umerii săi la Mondiale, însă încearcă să nu o bage în seamă.„Cred că lumea va încerca să pună presiune pe mine, ține de mine dacă o accept sau nu și ce cred eu despre această presiune. În schimb ce pot controla e presiunea pe care o pun eu pe mine, care va fi la nivele joase”, a mai explicat David Popovici.Înotătorul spune că pe măsură ce se apropie Mondialele antrenamentele devin mai plăcute, pentru că are un obiectiv concret pentru care să se pregătească.„Aș spune că devin mai plăcute antrenamentele pe măsură ce ne apropiem. Pentru că îmi place să mă antrenez și în aer liber mai mult și pentru că a venit vara am început să facem asta și e un pic mai ușor să te antrenezi când știi concret pentru ce o faci”, a spus David Popovici.