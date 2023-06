Constantin Popovici, învingător în prima etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Sportivul român Constantin Popovici a câştigat, în acest weekend, la Boston, prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, de sărituri în apă de la mare înălţime.Campionul european en titre a început sezonul 2023 al circuitului cu o victorie, iar Cătălin Preda s-a clasat pe locul 8.La Boston, Constantin Popovici a obţinut cel mai mare număr de puncte din istoria competiţiei (492,90 de puncte), pentru cele patru sărituri, având şi cel mai mare punctaj pentru o singură săritură (171 de puncte).Manşa finală s-a desfăşurat duminică, în faţa a peste 20.000 de spectatori, platforma de pe care au fost efectuate săriturile în apă fiind amplasată pe clădirea Institutului de Artă Contemporană (ICA Boston), iar în ultima rundă condiţiile meteo au fost complet nefavorabile, cu ploaie, vânt şi temperaturi de doar 12 grade Celsius.„Am stabilit două noi recorduri aici la Boston şi sunt foarte mulţumit cu evoluţia mea. Am avut cel mai mare punctaj de până acum pentru o săritură şi cel mai bun punctaj total din istoria competiţiei. Sunt într-o formă foarte bună, am muncit mult după accidentarea de anul trecut şi mă bucur că am obţinut un astfel de rezultat”, a spus Constantin Popovici.