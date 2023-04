Departamentul de Integritate şi Antifraudă al FRF, sesizat în legătură cu selecţia la loturile de juniori

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, că a sesizat Departamentul de Integritate şi Antifraudă al FRF în legătură cu selecţiile făcute la loturile naţionale de juniori.„FRF a luat act de informaţiile publicate în presă cu privire la selecţia de la loturile naţionale de juniori. Deoarece Federaţia Română de Fotbal consideră că selecţiile pentru loturile naţionale trebuie să se desfăşoare în condiţii de corectitudine absolută, toate informaţiile au fost transmise deja Departamentului de Integritate şi Antifraudă al FRF. Dezvoltarea tinerilor fotbalişti reprezintă o prioritate pentru FRF, lucru evidenţiat de faptul că în centrul Strategiei Tehnice a Federaţiei, lansată în 2021, se află conceptul de player first (dezvoltare corectă a acestora). De asemenea, atenţia acordată sectorului juvenil este demonstrată de eforturile de necontestat pe care FRF le-a depus în ultimii nouă ani ca să creeze un cadru competitiv pentru dezvoltarea juniorilor. În viziunea FRF, antrenorii şi ceilalţi membrii ai staff-ului de la loturile naţionale au datoria de a fi un model pentru tinerii fotbalişti”, se arată într-un comunicat de presă al FRF.Totodată, reprezentanţii federaţiei îndeamnă pe oricine poate oferi informaţii despre încălcarea principiului de integritate să se adreseze Departamentul de Integritate şi Antifraudă.„Federaţia Română de Fotbal are propriile proiecte de prevenire a comportamentului abuziv asupra copiilor, dar participă şi ca partener în cadrul acţiunilor Keeping Children Safe in Sports, implementate de Fundaţia Terre des hommes România. Obiectivul principal este promovarea politicilor de siguranţă şi protecţie a copiilor în mediul sportiv din România prin prevenirea oricărei forme prin care copilul poate fi afectat negativ - emoţional, verbal, fizic etc. - în cadrul spaţiilor în care face sport de performanţă sau recreaţional. Federaţia Română de Fotbal are o politică de toleranţă zero în privinţa protejării integrităţii sportului. Oricine deţine informaţii despre încălcarea principiului de integritate în cadrul FRF poate contacta Departamentul de Integritate şi Antifraudă la adresa de email: virgil.pascu@frf.ro”, precizează sursa citată.