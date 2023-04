Dan Petrescu (55 de ani) a primit de la CFR Cluj o ofertă de prelungire a contractului, până în 2029. Antrenorul nu a dat, însă, răspunsul final și a anunțat că așteaptă finalul sezonului pentru a decide dacă prelungește sau nu contractul. În discursul său, Dan Petrescu a transmis că, dacă nu va câștiga titlul, se poate ca Ioan Varga să nu mai dorească să-i ofere prelungirea. Ioan Varga a reacționat după afirmația lui Dan Petrescu și a anunțat că oferta rămâne valabilă, indiferent de modul în care se va încheia play-off-ul.„Lucrurile rămân la fel. Nici nu intră în discuție. Pe Dan Petrescu nu poți să-l compari cu niciun alt antrenor din România sau care vine în România. În timp am văzut asta și am câștigat și eu această experiență”, a spus Ioan Varga, citat de Prosport.După rezultatele din etapa a doua a play-off-ului, diferența dintre Farul și CFR Cluj a rămas de două puncte, dar FCSB s-a apropiat la un punct de ardeleni, iar Ioan Varga este de părere că va fi cea mai dificilă luptă la titlu pe care a trăit-o în Gruia.„Eu zic că da, este cea mai grea luptă la titlu. Competiția este foarte strânsă, dar am încredere în echipa mea, în antrenor și în tot ce înseamnă CFR. Sunt convins că voi vedea la ei acel spirit de luptători pe care l-am văzut de fiecare dată în meciurile decisive”, a transmis Ioan Varga.