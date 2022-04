Dinamo şi-a luat revanşa! "Gladiatorii din Tomis", înfrângere în deplasarea de la Bucureşti

Echipa masculină de baschet BC Athletic Neptun a fost învinsă, cu scorul de 57-76, de CS Dinamo Bucureşti, într-o partidă disputată în deplasare, contând pentru etapa a 28-a a Ligii Naţionale.„Gladiatorii din Tomis” câştigaseră meciul din tur, de la Constanţa, scor 64-55, însă, în pauza de iarnă, conducerea clubului din şos. Ştefan cel Mare a efectuat o serie de transferuri, întărind considerabil lotul. În plus, antrenorul Alexandru Olteanu nu a putut alinia o formulă aptă sută la sută, majoritatea jucătorilor având probleme respiratorii.Soarta partidei s-a scris încă dinaintea pauzei principale, primele două sferturi fiind adjudecate de Dinamo, 23-6, respectiv 17-12. În partea a doua a jocului, Constanţa a echilibrat balanţa - a fost 18-18 în sfertul trei şi 21-18 în sfertul al patrulea - însă nu a fost suficient pentru a pune sub semnul întrebării succesul bucureştenilor.Cu 17 puncte, americanul Jakob Kowalik Lowrance a fost cel mai eficient om al BC Athletic Neptun, canadianul Adika O'Neil Peter McNeilly a reuşit şapte recuperări, iar slovenul Zan Kosic a furnizat coechipierilor opt pase decisive.În clasament, echipa constănţeană ocupă locul 11, cu 38 de puncte.Pentru BC Athletic Neptun, urmează, luna aceasta, două meciuri de campionat în compania unor adversari de calibru diferit. Primul va avea loc, sâmbătă, 16 aprilie, la Sala Sporturilor, cu CSM Târgu Jiu (locul 12, 36 p), iar cel de-al doilea, în data de 29 aprilie, în deplasare, cu U-BT Cluj-Napoca (locul 1, 50 p).XXXÎnaintea duelului cu Dinamo, baschetbaliştii de la BC Athletic Neptun au răspuns invitaţiei Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Clubului Sportiv Năvodari, astfel că, alături de Anca Stoenescu - cea mai titrată jucătoare româncă de baschet aflată în activitate - şi de Maia Mircioagă, „Gladiatorii din Tomis” au efectuat un antrenament comun cu copiii pasionaţi de sport din Năvodari.„A fost primul antrenament comun cu copiii dintr-un şir de evenimente la care clubul nostru va lua parte în perioada următoare, proiecte care-şi propun să atragă cât mai mulţi copii spre sport.Cu sprijinul autorităţilor locale, al cluburilor şi unităţilor de învăţământ, ne dorim să ajungem pe cât mai multe terenuri de baschet din şcoli şi din oraşe, să le arătăm copiilor chiar pe terenul lor ce înseamnă povestea «Athletic Made in Constanţa» făcând parte din ea”, au transmis reprezentanţii BC Athletic Neptun.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa