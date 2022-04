Phoenix CSU Simona Halep, învinsă în primul meci din semifinalele Ligii Naţionale la baschet feminin

Echipa feminină de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost învinsă, cu scorul de 68-75, de ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe, în prima partidă din cadrul semifinalelor Ligii Naţionale, disputată în deplasare.La pauza principală, gazdele aveau avantaj de numai un singur punct, Sepsi Sic adjudecându-şi primul sfert, 24-18, iar Constanţa pe cel secund, 19-14. Echilibrul s-a menţinut şi în sferturile trei şi patru, în care diferenţa a făcut-o câte un coş de trei puncte, 20-17 şi 17-14 pentru formaţia din Sfântu Gheorghe.„După şase victorii consecutive care ne-au adus între cele mai bune patru echipe din România, am disputat primul meci cu cel mai dificil adversar din Final Four. În ciuda înfrângerii, avem satisfacţia că ne-am ridicat la nivelul adversarelor noastre şi am reuşit chiar să conducem pe tabela de marcaj după pauza mare”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.În cealaltă semifinală, în meciul întâi, CS Municipal Satu Mare a cedat la mare luptă, scor 93-95, pe teren propriu, în faţa celor de la FCC Baschet UAV Arad.Semifinalele Ligii Naţionale de baschet feminin se dispută în sistemul „cel mai bun din cinci partide”.XXXForul baschetbalistic mondial a anunţat, oficial, că a mai atribuit României organizarea a două evenimente majore în acest an: cea de-a patra ediţie a 3x3 Nations League 2022 şi a treia ediţie 3x3 Women’s Series 2022. Cele două evenimente se vor desfăşura la Constanţa, în perioada 14-18 septembrie.Acest anunţ al FIBA 3x3 vine la doar trei luni după ce organizarea FIBA 3x3 U23 World Cup 2022 a fost acordată Federaţiei Române de Baschet, în colaborare cu partenerul Sport Arena.„Suntem încântaţi să aducem în România cât mai multe evenimente internaţionale de elita baschetului 3x3.După succesul finalei de anul trecut, a fost o prioritate pentru noi să readucem FIBA 3x3 Nations League şi FIBA 3x3 Women's Series în ţara noastră. Arată angajamentul nostru de a creşte baschetul 3x3 la categoriile de tineret şi prioritatea noastră pentru baschetul feminin 3x3, în conformitate cu unul dintre cei trei piloni strategici ai FIBA: dezvoltarea femeilor în baschet.Iar Constanţa este deja o destinaţie tradiţională pentru baschetul 3x3, găzduind în ultimii ani mai multe turnee naţionale, precum şi FIBA 3x3 Europe Cup Qualifiers, iar Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa este preocupată foarte mult de baschetul 3x3 şi dezvoltarea tinerilor”,a declarat preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep