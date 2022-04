Phoenix CSU Simona Halep începe aventura în semifinalele Ligii Naţionale

După ce şi-a asigurat accesul în „careul de aşi” al Ligii Naţionale, cea mai mare performanţă din istoria baschetului feminin constănţean, echipa Phoenix CSU Simona Halep ţinteşte acum un obiectiv şi mai îndrăzneţ: cucerirea unei medalii. Va fi extrem de greu, dar nu imposibil de realizat!Şi-au învins adversarele din sezonul regulat, au luptat de la egal la egal cu echipele de top ale campionatului, au demonstrat tărie de caracter şi au depăşit momentul de criză financiară. Pentru baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep, începe o nouă provocare.Joi, 7 aprilie, de la ora 19.00, echipa constănţeană va întâlni, în deplasare, pe ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe, în cea dintâi confruntare din semifinalele Ligii Naţionale. Formaţia gazdă a terminat prima fază a campionatului pe primul loc, în 22 de etape suferind o singură înfrângere, calculele hârtiei indicând-o şi de data aceasta drept mare favorită.Însă, chiar dacă pornesc cu handicapul rezultatelor din duelurile directe (64-83, respectiv 61-79), fetele antrenate de sârbul Miroslav Popov nu au nimic de pierdut, iar niciun meci nu este dinainte jucat!„Joi seară, pornim în cea mai importantă aventură a noastră de până acum: semifinalele Ligii Naţionale. Adversarul este cel mai puternic posibil, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, însă acest lucru nu poate decât să ne motiveze.Cum, în acest sezon, am scris deja o pagină importantă în istoria baschetului constănţean şi am depăşit absolut toate aşteptările, nu putem decât să ne gândim că tot ce se va întâmpla din acest moment intră în categoria bonusurilor după o stagiune de-a dreptul fantastică”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.Semifinalele Ligii Naţionale se dispută în sistemul „cel mai bun din cinci partide”.Primele două meciuri sunt programate la Sfântu Gheorghe, pe 7 şi 8 aprilie, apoi va urma, în mod precis, duelul de la Sala Sporturilor, din 11 aprilie, în funcţie de rezultatul căruia vom şti dacă semifinala continuă sau nu.Meciul al patrulea ar urma să aibă loc tot la Constanţa, iar în caz de decisiv, calificarea se va juca în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe.XXXLa Cluj-Napoca, s-a încheiat ultimul turneu din cadrul Campionatului Naţional de baschet feminin U20, stabilindu-se astfel clasamentul final al competiţiei.Noua campioană a României la această categorie de vârstă este CSS Alexandria, vicecampioană a devenit CSS CSM Târgovişte, în timp ce Universitatea Cluj-Napoca şi-a adjudecat medaliile de bronz.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep