Edi Iordănescu: „Sunt îngrijorat de situaţia jucătorilor care nu prind minute la cluburi”

Selecţionerul primei reprezentative a României, Edward Iordănescu, a declarat, luni, că este extrem de îngrijorat de jucătorii care nu evoluează foarte mult la echipele de club din străinătate, dar a subliniat că merge pe continuitate şi omogenitate, subliniind că nu poate face schimbări dramatice în lot cu o singură acţiune înaintea turneului final al Campionatului European de fotbal din Germania.„Sunt extrem de îngrijorat de situaţia jucătorilor care nu prind minute la echipele de club. Mărturisesc că aveam alte aşteptări. Totuşi realismul nostru în autoevaluare ne-a dus la EURO, aşa că avem datoria să fim foarte obiectivi în analiză. E corect dacă spunem că se mizează pe continuitate în lot, e cel mai obiectiv scenariu. Într-o singură acţiune nu ştiu ce se aştepta lumea să reconstruim la echipa naţională şi de ce ar fi trebuit să o facem. OK, avem probleme la nivel de club, dar e un grup pe care l-am construit şi a performat. Aceşti băieţi au bucurat milioane de români, trebuie să le dăm credit în continuare. Sigur că sunt şi alţi jucători pe care îi monitorizăm, dar trebuie să mergem pe stabilitate. Asta neînsemnând că nu pot apărea şi surprize. Dar în linii mari am mers pe omogenitate, nu putem să schimbăm atât de dramatic... nu din mers şi nu dintr-o singură acţiune. Echipele noastre de club clachează în cupele europene şi atunci, da, mizăm mult pe jucătorii din străinătate. Care, chiar dacă unii au dificultăţi în a se impune, joacă totuşi la un cu totul alt nivel”, a explicat Iordănescu într-un interviu acordat FRF TV.El a menţionat că adversarele din grupa României stau mult mai bine în ceea ce priveşte experienţa internaţională.„În comparaţie cu noi, Slovacia este la al treilea Campionat European consecutiv. Deci stau mult mai bine ca noi. Iar 13-14 jucători de-ai lor au fost şi la ultimul EURO, deci asta înseamnă o experienţă importantă pentru ei. În plus, au avut șase jucători în grupele cupelor europene şi 10 în primăvara europeană. Cu Belgia nici nu are sens să ne comparăm, pentru că e clar că ne sunt superiori din punct de vedere al nivelului individual”, a declarat Buricea.