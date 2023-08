FC Farul, gata pentru o nouă experienţă europeană. La Ovidiu vine Flora Tallin

Farul Constanța bifează, joi seara, cea de-a treia reprezentație europeană a sezonului. La Ovidiu vine Flora Tallinn, campioana Estoniei, outsider pe hârtie în fața echipei lui Gică Hagi. La ce ar trebui să se aștepte dobrogenii?Fotbalistul eston care a evoluat anul trecut în Superligă, Brent Lepistu (30 de ani), un mijlocaș central cu nouă apariții la retrogradata CS Mioveni, explică. Jucătorul născut la Tallinn i-a făcut un scurt portret adversarei Farului, în care a evidențiat principalele plusuri ale celei mai titrate echipe din Estonia.Lepistu știe pe de rost campionatul intern, de altfel a și evoluat pentru Flora Tallinn, cu care a cucerit șase trofee, inclusiv două titluri, în perioada 2013-2017. Începând din această vară, după ce a părăsit campionatul României, Lepistu evoluează în tricoul rivalei Levadia Tallinn.„În primul rând, forma lor actuală n-a fost nici pe departe cea în care obișnuiau să fie. Au o singură victorie în ultimele șase meciuri. Au avut multe accidentări, iar asta a avut un impact negativ în rezultatele lor. Acum, însă, mulți jucători-cheie s-au recuperat, sunt apți și revin în echipă.Punctele lor forte? O organizare foarte bună, plus că sunt redutabili pe contraatacuri. Toți cei din echipă își cunosc foarte bine rolurile. Cei mai importanți jucători sunt Vassiljev, Ojamaa, Zenjov și Kuusk”, a spus fotbalistul estonian, pentru GSP.ro.Unde s-ar situa Flora Talinn în campionatul României? Și care-s diferențele dintre cele două campionate? Lepistu explică:„Cred că primele patru echipe de la noi s-ar putea lupta la jumătatea clasamentului în prima ligă din România. Restul, undeva la subsolul Superligii sau chiar la nivelul ligii secunde”, mai spune Lepistu, care nu are dubii în privința favoritei: „Farul are prima șansă, cu siguranță!”.Cel mai bine cotat jucător din lotul campioanei Estoniei este fundașul central Marten Kuusk (27 de ani), stoper împrumutat de la formația maghiară Ujpest. Estonul este cotat la 325.000 de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt. Aceeași cotă de piață o are și mijlocașul ofensiv Martin Miller (25 de ani).Flora Talinn este pregătită de Jurgen Henn (36 de ani). Tânărul tehnician este antrenorul trupei din capitala Estoniei încă din august 2018. A mai fost „principal” la Flora Tallinn într-un alt mandat, derulat între ianuarie 2018 și iunie 2018. Are în CV trei campionate și o Cupă a Estoniei cu Flora Tallinn.La fel ca Farul Constanța, Flora Tallinn și-a început parcursul european în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, unde a întâlnit campioana Poloniei, Rakow. Formația la care sunt legitimați Deian Sorescu și Bogdan Racovițan a trecut lejer în dublă manșă de estoni: 3-0 la Tallinn și 1-0 în Polonia.Partida dintre Farul şi Flora Tallin se joacă joi seară, cu începere de la ora 20:30, la Ovidiu.