Festivitate / Cei mai buni sportivi ai anului 2022, premiaţi în Gala Voleiului Românesc

Federaţia Română de Volei (FRV) i-a premiat pe cei mai buni sportivi ai anului 2022 în cadrul unei gale organizate la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. Cei mai buni jucători au fost desemnaţi Rodica Buterez (CSM Târgovişte) la feminin şi Adrian Aciobăniţei (Chaumont Volley-Ball 52) la masculin.„E un an are a adus lucruri pe care le considerăm bune. E adevărat că este loc şi de mai bine. Însă am reuşit să ne calificăm la un Campionat European atât la fete, cât şi la băieţi, am participat la FOTE, la Campionatul European Under-18, deci de la juniori şi până la seniori am reuşit să ajungem la turneele finale.Sperăm acum ca la Europenele de seniori de anul viitor să fie o încununare a muncii antrenorilor, a jucătorilor şi a federaţiei”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Volei, Adin Cojocaru.Lista completă a premiilor oferite în cadrul Galei Voleiului Românesc 2022:Sportiva anului - Rodica Buterez (CSM Târgovişte)Sportivul anului - Adrian Aciobăniţei (Chaumont, Franţa)Antrenorul anului - Gianni Creţu (naţionala Sloveniei)Performanţa anului la seniori - câştigarea Silver League şi calificarea la CE 2023 - Sergiu Stancu, antrenorul naţionalei masculinePerformanţa anului la senioare - semifinalista Golden League şi calificarea la CE 2023 - Guillermo Naranjo, antrenorul naţionalei feminineCel mai bun club de junioare - CS Dinamo Bucureşti (Dana Mincă, antrenor)Cel mai bun club de juniori - CTF Mihai I Bucureşti (Alin Bologa, antrenor)Antrenorul anului la junioare - Dorin Horvath (CSŞ Lugoj)Antrenorul anului la juniori - Răzvan Vasile (CTF Mihai I)Premii pentru merite deosebite în dezvoltarea voleiului românesc: Ileana Berdilă, Ioana Cotoranu, Aurel Drăgan, Marian Păuşescu , Marian Stamate, Ion Şoacă.Foto: Facebook / Leco Impex