Fostul internaţional brazilian Rivaldo a devenit acţionar la clubul Farul Constanţa

Unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a devenit acţionar la clubul Farul Constanţa, a anunţat campioana României pe site-ul său oficial.Contractul prin care Rivaldo a preluat 10% din acţiunile clubului Farul Constanţa a fost semnat luni, precizează sursa amintită.În vârstă de 51 de ani, Rivaldo este cel mai important nume din fotbalul mondial care se alătură unei echipe din România. Titlul mondial câştigat cu Brazilia în 2002, medalia de vicecampion mondial din 1998, câştigarea Balonului de Aur în 1999, când şi FIFA l-a desemnat şi cel mai bun fotbalist al anului, cucerirea trofeului Copa America în 1999 cu Brazilia, câştigarea Champions League cu AC Milan în 2003, titlul de golgheter al Champions League în 2000, sunt numai câteva dintre trofeele obţinute de Rivaldo de-a lungul unei cariere fabuloase.”Urmăresc fotbalul românesc de ceva vreme şi cunosc destul de bine şi campionatul. România a avut mereu jucători foarte buni, a reprezentat o forţă în fotbalul mondial, mai ales în perioada în care Gheorghe Hagi era jucător. M-a uimit în urmă cu câţiva ani şi, vă spun sincer, nu am fost singurul din fotbalul mondial cu o astfel de reacţie, când am aflat de modul în care a decis să se implice în acest fenomen după retragere, mi s-a părut ceva incredibil. Nu mai auzisem de un fost jucător de o asemenea valoare care să îşi investească averea pentru o pasiune. Cred că rezultatele pe care le-a reuşit au fost răspunsul la toate întrebările... Investiţia total privată de la Farul, baza sportivă, Academia care stă în spatele multor performanţe, rezultatele obţinute cu foarte mulţi jucători formaţi aici m-au determinat să fac acest pas şi să vin alături de Gheorghe Hagi. Dacă singur a reuşit toate aceste lucruri, să devină de două ori campion având cea mai tânără echipă din Europa, atunci cred că având sprijinul pe care şi-l doreşte, poate reuşi mult mai mult. Cu viziunea şi pasiunea pe care le are, cu experienţa pe care şi eu o am, sunt convins că vom dezvolta şi mai mult performanţele pe care şi le doreşte întreaga comunitate, pentru că Farul este un club de tradiţie, care, în rest, are toate atuurile de a deveni un club mult mai puternic”, a declarat Rivaldo.