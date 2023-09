Fotbal old-boys: Flacăra Moreni, adversara Tomisului la Cupa Prieteniei

Sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 11.00, la baza sportivă SNC, este programată cea de-a 13-a ediţie a Cupei Prieteniei la fotbal old-boys, eveniment care are deja o frumoasă tradiţie, organizat fiind de Asociaţia Sportivă Tomis Constanţa.De data aceasta, pe teren vor intra echipele AS Tomis şi Selecţionata Flacăra Moreni, în rândurile căreia se vor afla foşti jucători de Divizia A, precum Ion Bădiţă sau Constantin Tănase.„În luna iunie, am fost invitaţi la o acţiune similară la Târgovişte, iar atunci a câştigat Flacăra, scor 5-4, după ce noi am condus cu 4-1. Acum, în reciprocitate, vom juca acest meci la Constanţa, pentru Cupa Prieteniei.Ca de fiecare dată, avem un invitat special la festivitatea de premiere, o fostă glorie a fotbalului constănţean, iar anul acesta, l-am invitat pe fostul jucător şi antrenor al Farului Ion Constantinescu şi îi vom oferi un premiu pentru întreaga activitate sportivă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele AS Tomis Constanţa, Sorin Başturea.