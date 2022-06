Fotbal / Selecţionerul Edward Iordănescu: "Nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera"

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, după înfrângerea cu Muntenegru, că nu a venit la prima reprezentativă ca să îşi strice cariera de antrenor.„Am primit cât am meritat, pentru că lucrurile nu au funcţionat. Din păcate, am pierdut dueluri, nu ne-am angrenat fizic suficient.Eu nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera, eu am venit să fac performanţă şi am încredere în continuare în grupul de jucători. E greu să vorbesc acum, îmi asum responsabilitatea total. Dar cred că trebuie să schimbăm un pic lucrurile faţă de trecut. Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea, pentru că numai aşa avem o şansă pentru progres. Altfel o să mai vorbim de o campanie ratată, o să vorbim de un alt selecţioner şi o să o luăm de la capăt cu aceleaşi concluzii”, a declarat Edward Iordănescu.Naţionala României a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de reprezentativa Muntenegrului, scor 0-2 (0-0), sâmbătă seara, pe stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro