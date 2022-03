HC Dobrogea Sud, primul meci fără restricţii, după doi ani de pandemie

După o pauză de aproape o lună, pricinuită de acţiunile reprezentativei tricolore, Liga Naţională de handbal masculin se reia în acest week-end.Duminică, 27 martie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud va întâlni pe CSM Alexandria, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a, iar antrenorul George Buricea îi are la dispoziţie pe toţi jucătorii care au evoluat în acest an.„A fost destul de greu să îi ţin pe jucători în formă după o pauză atât de mare. Dar, ne-am antrenat şi suntem pe drumul cel bun. Este primul meci fără restricţii, după doi ani de pandemie. Sper să avem o sală plină, lumea să vină la spectacol”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.Intrarea spectatorilor va fi liberă la meciul de duminică, iar la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud, în colaborare cu DJST Constanţa şi Centrul Psihologic Marea Neagră, a demarat o campanie de donaţii pentru refugiaţii din Ucraina.„Aşteptam acest moment de foarte mult timp. Au trecut doi ani de când nu am mai avut un meci fără restricţii. Din acest motiv, am lăsat intrarea liberă. Ne dorim să vină cât mai mulţi suporteri alături de noi, mai ales că am demarat şi campania de donaţii pentru ucrainenii care au fugit din calea războiului”, a explicat preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.„Nu am putut sta deoparte, este o mare nenorocire ce se întâmplă în Ucraina. Încercăm să ajutăm cât putem. Am pus şi tricourile noastre la licitaţie şi s-au strâns bani. În plus, jucătorii au adunat bani pentru a cumpăra alimente. Îi aşteptăm pe suporterii noştri să contribuie, fiecare cu ce poate, pentru că trebuie să ne ajutăm semenii atunci când le este greu”, a adăugat principalul Buricea.XXXVeşti bune în ceea ce îl priveşte pe Ionuţ Nistor. Căpitanul echipei constănţene se pregătește separat cu kinetoterapeutul Nicu Roman, dar alături de coechipieri. Chinuit de o hernie de disc, Nistor a jucat cu dureri în ultimele luni, până când a fost obligat să se opereze. Intervenţia chirurgicală din ianuarie a fost un succes, iar recuperarea decurge conform planului.„Mă simt foarte bine. De două săptămâni am început recuperarea. Mă ţin după colegi, dacă ei vin la sală, merg la sală cu ei. La fel, la sala de forţă. Lucrez ce îmi trebuie mie, să îmi întăresc spatele. Sper să fie bine. E important că nu am dureri. Mai sunt cel puţin patru luni până când voi intra la antrenamente complete. Până atunci, voi fi în tribună la toate meciurile”, a declarat Ionuţ Nistor.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud