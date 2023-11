Ianis Hagi crede în forţa României de a merge la EURO 2024

Jucătorul echipei naţionale de fotbal a României, constănţeanul Ianis Hagi, a declarat, miercuri, 15 noiembrie, într-un interviu pentru site-ul oficial al FRF, că înaintea ultimelor două meciuri din preliminariile EURO 2024, „tricolorii” au curajul la cote de două ori mai mari, fiind aproape de a realiza obiectivul calificării la Campionatul European.„Întotdeauna am spus că acest grup are un potenţial enorm, întotdeauna am vorbit la superlativ despre colegii mei, pentru că au fost fapte pe care le-am dovedit când am fost puşi în faţa unui examen important şi mereu am reuşit să scoatem rezultate bune. Acum curajul este de două ori mai mare, pentru că suntem foarte aproape de a ne îndeplini obiectivul, dar rămânem cu picioarele pe pământ, încercăm să fim echilibraţi. Ştim că sunt două meciuri cu presiune mare, dar suntem obişnuiţi să jucăm acest tip de partide. Sperăm ca la sfârşitul campaniei să fim fericiţi”, a declarat Ianis Hagi.El spune că în acest moment nu mai contează foarte mult situaţia din clasamentul grupei de calificare, având în vedere faptul că meciul cu Israel este unul decisiv.„Nu cred că mai contează foarte mult situaţia din grupă, deoarece partida cu Israel va fi decisivă. Este o partidă cu presiune mare, dar în acelaşi timp, dacă scoatem un rezultat pozitiv, suntem calificaţi la EURO. Apoi jucăm acasă pe Arena Naţională, unde sperăm să scoatem un rezultat pozitiv, să jucăm spectaculos şi să facem fericiţi toţi fanii care au fost alături de noi de la început. Îmi place că suntem pe primul loc şi sper să terminăm grupa acolo”, a mai spus Hagi.Mijlocaşul naţionalei a avut cuvinte de laudă la adresa generaţiei din care face parte, afirmând că poate ajunge la performanţe foarte mari.„Şi noi cei din actuala generaţie vrem să ne creăm calea noastră. Ştim ceea ce au realizat cei din Generaţia de aur şi ne-au arătat calea, trebuie să ajungem să ne luptăm de la egal la egal cu orice adversar. Am reuşit să o facem la tineret şi acum sper să o facem şi la echipa mare. Sunt sigur că acest grup poate ajunge la performanţe foarte mari. Nu doar noi avem nevoie de o calificare, ci şi ţara”, a adăugat acesta.România va juca pe 18 noiembrie cu Israelul, la Felcsut (Ungaria), pe Stadionul Pancho (21:45), iar pe 21 noiembrie va înfrunta Elveţia, la Bucureşti, pe Arena Naţională (21:45).România ocupă primul loc în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte (8 jocuri), urmată de Elveţia, 15 (7 j), Israel, 11 p (7 j), Kosovo, 10 p (8 j), Belarus, 6 p (8 j), Andorra, 2 p (8 j).Dacă s-ar califica la Campionatul European din 2024 care va avea loc în Germania, România ar bifa un turneu final după mai bine de 8 ani.Ultima dată când „tricolorii” au fost la EURO s-a întâmplat în anul 2016, atunci când naţionala condusă la acea vreme de Anghel Iordănescu, tatăl actualului selecţioner, nu a trecut de grupele competiţiei.Pentru România calificarea la EURO 2024 ar fi un real succes, iar întreaga suflare din ţara noastră este încrezătoare că „tricolorii” vor obţine mult doritele „bilete” pentru Germania.