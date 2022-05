"Indiferent de ce ne va rezerva viitorul, emblema CS Cleopatra Mamaia nu va dispărea!"

În urmă cu aproximativ un an şi jumătate, o veste teribilă avea să întristeze lumea rugby-ului românesc. Preşedintele CS Cleopatra Mamaia, fostul mare arbitru internaţional Vasile Chirondojan, înceta din viaţă, răpus (oficial) de virusul Covid-19. Având în vedere că, timp de două decenii, susţinuse de unul singur activitatea clubului său de copii şi juniori, o întrebare a decurs firesc: va reuşi oare gruparea de pe litoral să meargă mai departe?Din fericire, răspunsul la această întrebare a fost unul pozitiv. CS Cleopatra a strâns rândurile, iar frâiele au fost preluate de fostul director sportiv Victor Bezuşcu, alături de fiica şi soţia regretatului Vasile Chirondojan, Cleopatra, respectiv Anca Chirondojan. Despre cum au decurs lucrurile în ultimul an şi jumătate, am stat de vorbă cu actualul preşedinte al clubului din Mamaia.- Dle. preşedinte, aţi ajuns cu bine la finalul unei stagiuni dificile din toate punctele de vedere. Aţi intrat în play-off, aţi terminat pe locul cinci, credeţi că se putea mai mult?- Într-adevăr, a fost o ediţie de Campionat Naţional specială, marcată de pandemia Covid-19, cu multe restricţii şi recomandări sanitare. Am evoluat la categoria juniori U17 şi, având în vedere că mulţi dintre componenţii lotului veniseră de puţin timp la rugby, am stabilit ca, în acest an, de construcţie, obiectivul să fie calificarea în play-off. Şi am reuşit să-l îndeplinim, în condiţiile în care grupa în care am evoluat nu a fost deloc uşoară. Iar cu puţină şansă, am fi putut intra chiar în semifinale.- Cum arată graficul echipei, jucătorii au capacitatea de progres, la ce ne putem aştepta la ediţia viitoare?- A fost un sezon bun, din multe puncte de vedere, însă cel mai important lucru este că jucătorii au crescut de la meci la meci. Am pus accent pe dezvoltarea relaţiilor de joc, pe forţa şi spiritul de echipă, dar nu am scăpat din vedere nici performanţa individuală, astfel că doi dintre componenţii lotului, centrul Eduard Chifor, care este şi căpitan de echipă, şi fundaşul Adrian Lupu, au participat cu selecţionata de rugby în 7 a României la Gimnaziada din Franţa. A fost prima lor acţiune internaţională şi vor rămâne cu siguranţă în vederile lotului naţional. Dar, mai sunt şi alţi jucători cu potenţial, de mare perspectivă, care bat la porţile lotului. De data aceasta, în Franţa, au mers jucătorii cu calităţi specifice rugby-ului în 7.Mă întrebaţi de obiectivul sezonului viitor. Având în vedere că am parcurs etapa de formare şi construcţie, în Campionatul Naţional de juniori U18 şi apoi la U19, vom ridica ştacheta exigenţei. Ne-am propus să reintrăm în lupta pentru medalii şi sunt convins că putem realiza acest deziderat.- Cine sunt artizanii din spatele acestui proiect, cine sunt antrenorii care lucrează cu aceşti copii?- Am şansa de a avea alături de mine un colectiv tehnic valoros, format din antrenorii Radu Nicolae Mocanu, Onal Agiacai şi Costi Gheară. De asemenea, tatăl meu, fostul mare internaţional Romeo Bezuşcu, ne-a ajutat foarte mult din postura de scouter. El merge prin şcolile din Constanţa şi din judeţ pentru a căuta copii dornici să joace şi să facă performanţă la rugby.- Apropo de aceşti copii, cum stau ei cu şcoala? Au timp şi de carte?- Dacă îţi faci un program adecvat şi îl urmezi conştiincios, este timp de toate, chiar şi de relaxare. Copiii noştri sunt elevi ai Liceului Tehnologic „Gh. Duca” din Constanţa, avem o colaborare excelentă cu conducerea instituţiei, unde funcţionează două clase cu program special de rugby, una de-a IX-a şi una de-a X-a. Graţie acţiunilor de selecţie, am reuşit să strângem mulţi alţi copii, astfel că, din toamnă, vom mai avea încă o clasă de rugby, de-a IX-a.Continuăm un proiect început de mulţi ani de fostul preşedinte Vasile Chirondojan, un proiect de suflet, în care accentul se pune pe sport şi pe şcoală. Au fost promoţii la rând în care jucătorii noştri au ridicat nivelul mediei de absolvire pe liceu la examenul de Bacalaureat.Şi actuala generaţie este una foarte bună. Nu avem probleme de natură şcolară, copiii au note foarte bune, iar mulţi dintre ei au chiar şi burse de merit!- Aţi rămas fără baza proprie din „Badea Cârţan”. Cum vă descurcaţi cu pregătirea?- Este un subiect delicat, foarte trist, stadionul „Constructorul-Cleopatra” a fost demolat pentru a face loc parcării noii Săli Polivalente. Buldozerele au distrus rapid tribunele şi sediul administrativ, apoi lucrările în zona stadionului nostru s-au oprit. Am fi putut disputa fără probleme două ediţii de campionat, fără a împiedica dezvoltarea proiectului Sălii Polivalente.Dar, nu avem ce face, trebuie să mergem înainte. Antrenamentele sunt găzduite de terenul Liceului cu Program Sportiv, şi dorim să-i mulţumim şi pe această cale directorului prof. Andrei Szemerjai pentru colaborare, iar meciurile de pe acasă le disputăm pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.- La nivel local, s-a înfiinţat Clubul Sportiv Municipal Constanţa, entitate care a primit deja certificatul de identitate sportivă din partea Ministerului Sportului? Ce se anunţă, va fi şi rugby-ul cooptat în acest proiect?- Am auzit şi noi despre acest proiect care ar putea însemna o importantă gură de oxigen pentru sportul constănţean. Ar fi un mare plus la capitolul stabilitate financiară. Să vedem cum vor evolua lucrurile, dacă mergem împreună sub această „umbrelă” sau dacă ne vom continua activitatea singuri.Indiferent de situaţie, vă asigur de un lucru: emblema CS Cleopatra Mamaia nu va dispărea! Îi suntem datori fostului preşedinte Vasile Chirondojan să ducem mai departe acest nume. Un scenariu favorabil ar fi acela ca echipa sau echipele din Campionatele Naţionale să evolueze în competiţii sub titulatura CSM Constanţa, însă grupele de copii, cele de iniţiere vor rămâne la CS Cleopatra Mamaia.Am beneficiat de sprijinul Primăriei Constanţa, sperăm să avem în continuare susţinerea administraţiei locale, dar am atras lângă club şi firme private, oameni sufletişti, cu mare pasiune pentru sportul cu balonul oval.Staff-ul administrativ trebuie să fie puternic, pentru că, în noua ediţie de Campionat Naţional U18, nu numai nivelul valoric va fi mai ridicat, ci şi cheltuielile vor fi mai mari. Toate echipele vor face parte dintr-o singură grupă, care vor juca între ele, în sistem tur-retur. Va urma play-off-ul, după care primele patru se vor califica în finale, mică şi mare. Iar noi ne dorim să readucem titlul naţional la malul mării.- Constanţa a fost permanent o pepinieră pentru loturile naţionale de juniori ale României. Recent, echipa de juniori U19 a LPS-ului a cucerit medaliile de argint. Ce şanse au aceşti jucători de mare valoare să rămână acasă?- Şi acesta este un subiect cu adevărat dureros. De ani buni, creştem copii, îi formăm pentru performanţă, îi educăm, câştigăm medalii, dar, la terminarea junioratului, îi pierdem.Îi felicit pe colegii de la LPS, care au dominat campionatul, scăpând printre degete titlul naţional, şi îmi doresc foarte mult să se găsească soluţii pentru a se crea la Constanţa o echipă de seniori competitivă, în care să îşi poată continua activitatea.Nu de valori am dus lipsă. Priviţi cu atenţie componenţa lotului naţional, dar şi a echipelor din fosta Superligă, veţi vedea pretutindeni jucători constănţeni. Poate acum, cu noua formulă de organizarea a sportului constănţean, se vor găsi soluţii şi pentru rugby.- Aţi condus, recent, reprezentativa României la Gimnaziada din Normandia. Cum a fost aventura franceză?- Pentru această generaţie de copii, Gimnaziada poate fi începutul unei frumoase cariere în rugby. Majoritatea practică rugby de ceva timp şi a venit momentul ca şi rugby-ul să le ofere în schimb un frumos turneu internaţional. Unii dintre aceştia au ieşit pentru prima dată din ţară sau au călătorit în premieră cu avionul.Consider că, prin rezultatul obţinut, medalia de bronz, după 19-12 în finala mică cu Ungaria, ne-am autodepăşit, dar ne-am bucurat şi de caracterul social al sportului. Am cunoscut oameni noi, am descoperit alte mentalităţi, ne-am făcut prieteni noi.- Mult succes în noua stagiune!- Vă mulţumim!Foto: Facebook / România Rugby Cleopatra