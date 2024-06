Irina Begu: „Tenisul românesc are potenţial şi sper să câştige din nou o medalie olimpică”

Jucătoarea română Irina Begu, numărul 127 WTA, a declarat, recent, că tenisul românesc are potenţial şi speră ca acesta să reuşească să câştige din nou o medalie olimpică la Paris în această vară, după argintul cucerit la dublu de Horia Tecău şi Florin Mergea la Rio 2016.„Horia şi Florin au câştigat o medalie la tenis la Rio în 2016 şi a fost un rezultat extraordinar. Am fost acolo la finala lor, a fost un meci pe care eu nu o să-l uit niciodată. Tenisul românesc are potenţial şi sper să câştige din nou o medalie olimpică”, a spus ea.Calificată la Paris, Irina Begu se bucură că are ocazia să joace la a treia sa ediţie a Jocurilor Olimpice.„Pentru mine va fi a treia participare la Jocurile Olimpice şi mă bucur foarte mult că am reuşit să mă calific. A fost dorinţa mea şi de abia aştept să particip din nou. Momentan nu ştiu dacă voi fi şi la dublu pentru că nu ştim exact cine s-a calificat. Dar când va ieşi lista voi şti şi eu mai multe. Eu mi-aş dori să fiu la Paris la deschidere pentru că sentimentul de a fi acolo la acel eveniment şi de a defila este unul deosebit”, a explicat Begu.Faptul că se va juca pe zgură, la Roland Garros, este un avantaj, consideră jucătoarea română.„Cu siguranţă este un avantaj că se va juca pe zgură. Este suprafaţa mea preferată şi întotdeauna am avut rezultate bune la Roland Garros de-a lungul anilor. Sper eu ca şi de data aceasta zgura să fie un avantaj pentru mine”, a precizat ea.