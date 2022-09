Olimpism / Mihai Covaliu: „Medaliile vor fi răsplătite mai bine, sportivii sunt mai motivaţi”

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, joi, 15 septembrie, cu ocazia unui eveniment organizat la Casa Olimpică din Bucureşti, că sportivii români vor fi mult mai motivaţi, pentru că medaliile vor fi răsplătite mai bine.„Eu cred că rezultatele din ultima perioadă au contribuit decisiv la această susţinere şi atenţie şi din partea Guvernului. Am avut ocazia să văd că sportivii sunt mult mai motivaţi, îşi doresc mult mai mult să câştige medalii, tocmai pentru că aceste medalii vor fi răsplătite mai bine în România”, a declarat Covaliu.El a precizat că deja au început emoţiile pentru calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, şi că performanţele din ultima perioadă contribuie la acumularea punctelor care asigură prezenţa la competiţia supremă.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a încheiat, joi, 15 septembrie, un parteneriat cu Herbalife, prin care sportivii români aflaţi în cursele de calificare la Jocurile Olimpice vor beneficia de un program special de nutriţie.Preşedintele clubului Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, a afirmat că performanţa din ultima perioadă a echipei de pe litoral se datorează într-o oarecare măsură şi parteneriatului cu Herbalife.„Noi am furat startul, suntem în această colaborare de şapte ani şi cred că performanţa clubului nostru din ultimul timp este legată de această colaborare. Actualii sportivi sunt extrem de norocoşi că au parte de o nutriţie adecvată. Generaţia noastră nu a avut parte de un asemenea program de nutriţie şi mă gândeam unde am fi ajuns dacă am fi avut parte de aşa ceva”, a declarat fostul mare internaţional român.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român