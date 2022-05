Şah / Marele maestru rus Garry Kasparov, prima mutare simbolică a turneului internaţional de la Bucureşti

Marele maestru rus Garry Kasparov, multiplu campion mondial, şi fostul ministru al Educaţiei Monica Anisie, actual preşedinte al Comisiei de Învăţământ a Senatului, au deschis turneul Superbet Chess Classic Romania 2022, din cadrul Grand Chess Tour, competiţie care reuneşte cei mai buni şahişti ai momentului.Kasparov şi Anisie au efectuat prima mutare simbolică a competiţiei la care vor participa 10 jucători.Cei 10 mari maeştri internaţionali care se confruntă în competiţia de la Bucureşti sunt:Alireza Firouzja (Franţa) - locul 2 în lume şi primul an când joacă în tot circuitul GCTLevon Aronian (SUA) - locul 6 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022Fabiano Caruana (SUA) - locul 4 în lume, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022Wesley So (SUA) - câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021.Şahriar Mamediarov (Azerbaidjan) - locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul Superbet Chess Classic România 2021Ian Nepomniaşci (FIDE) - locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022Richard Rapport (Ungaria) - locul 10 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022Maxime Vachier-Lagrave (Franţa) - locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021Leinier Dominguez (SUA) - primul an când joacă în circuitul GCT, jucător aflat în lupta pentru un loc în TurneulBogdan Deac (România) - cel mai bun şahist al României (locul 59 mondial), a obţinut titlul suprem, de mare maestru internaţional în şah (GM) înaintea împlinirii vârstei de 15 ani, la doar 14 ani şi 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume. A debutat în echipa naţională de seniori la 14 ani. În iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah