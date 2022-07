Tenis de masă / Jucătoarele de la LPS Constanţa, în cursa pentru medalii la Campionatele Europene de la Belgrad

Jucătoarele de tenis de masă de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa continuă seria evoluţiilor foarte bune la Campionatele Europene rezervate juniorilor, competiţie care se desfăşoară, săptămâna aceasta, în capitala Serbiei, Belgrad.La simplu feminin U19, Elena Zaharia o înfruntă, joi, 14 iulie, pe franţuzoaica Anne Avezou, într-o partidă contând pentru optimile de finală, în timp ce colega sa de club Camelia Mitrofan o are ca adversară pe Naomi Pranjkovic, din Germania.La U15, tot în optimi, Bianca Mei-Roșu are meci cu Lilou Massart (Belgia), iar o victorie ar aduce-o la un singur pas de o medalie.La dublu feminin U19, Elena Zaharia o are parteneră pe Annett Kaufmann (Germania), alături de care a acces în sferturi şi se va bate pentru un loc în semifinale cu perechea germană Mia Griesel/Lea Lachenmayer. În aceeaşi secţiune, constănţeanca Andreea Teglaş şi Evelyn Ungvari s-au oprit în 16-imi, fiind eliminate, scor 1-3, de cuplul Matilde Pinto (Portugalia) / Lucie Mobarek (Franța), iar Camelia Mitrofan şi Nicole Arlia (Italia) au fost blocate în optimi de perechea Sophie Earley (Irlanda) / Anna Hursey (Țara Galilor), scor 2-3.La dublu feminin U15, în sferturi de finală, Bianca Mei-Roșu şi Natalia Bogdanowicz (Polonia) le înfruntă pe polonezele Karolina Holda şi Zofia Sliwka, învingătoarea urmând a-şi asigura medalia de bronz.Cel mai aşteptat meci al zilei de joi este cel dintre perechile Darius Movileanu / Elena Zaharia - Iulian Chiriță / Annett Kaufmann (Germania), din semifinalele probei de dublu mixt, juniori U19, câştigătoarea urmând a accede în finala pentru aurul european.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă