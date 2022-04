Undă verde pentru Europa! Phoenix CSU Simona Halep a încheiat stagiunea pe locul patru

Echipa feminină de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost învinsă, cu scorul de 54-67, de CS Municipal Satu Mare, în cea de-a doua partidă din cadrul semifinalelor Ligii Naţionale, disputată la Sala Sporturilor din Constanţa.După înfrângerea (52-65) din prima manşă, de la Satu Mare, la finele căreia constănţenii au criticat prestaţia brigăzii de arbitri, echipa de pe litoral avea nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru medaliile de bronz. N-a fost să fie, chiar dacă jucătoarele antrenate de sârbul Miroslav Popov au dat tot ce au avut mai bun şi au ţinut aproape de puternicele adversare. Vicecampioana României s-a impus la limită în toate cele patru sferturi (17-16, 16-13, 15-13, 19-12) şi a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului.„Legiunea străină” a Constanţei a dus din nou greul. Islandeza Sara Run Hinriksdottir a fost principala marcatoare, cu 13 puncte, americanca Ciara Eleanor Rosten a reuşit 14 recuperări, iar conaţionala sa Jade Quenee Vega a furnizat colegelor de echipă cinci pase decisive.„Am pus punct celui mai de succes sezon din toate timpurile pentru Phoenix CSU Simona Halep, dar totodată şi al baschetului constănţean la nivel de senioare.Chiar dacă am cedat şi cel de-al doilea meci al finalei mici în faţa vicecampioanei României, am terminat ediţia din acest an a Ligii Naţionale pe locul patru în clasament şi am bifat astfel cea mai mare performanţă a clubului nostru.Cel mai important pentru noi este însă faptul că, prin această performanţă, nu numai că am pus Constanţa pe harta baschetului din România, dar ne-am asigurat şi prezenţa în cupele europene în sezonul viitor.Fără a fi o provocare, sperăm ca rezultatul nostru fie privit drept un exemplu de reuşită prin voinţă, muncă şi ambiţie şi că el nu va rămâne izolat în istoria baschetului constănţean, şi aşa sărac în palmares, ci va fi urmat de alte performanţe cel puţin egale”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.XXXTitlul de campioană a României la baschet feminin şi-l dispută echipele Baschet UAV Arad şi ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe. La general, Sepsi SIC conduce cu 1-0, după victoria (84-68) de pe teren propriu, manşa secundă fiind programată marţi, 26 aprilie, de la ora 19.00, la Arad.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep