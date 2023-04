Casa Albă: Toţi americanii, chiar şi jurnaliştii, ar trebui să părăsească Rusia

Statele Unite au avertizat cetăţenii americani să nu călătorească în Rusia, iar John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate de la Casa Albă, a subliniat vineri că aceste recomandări se aplică chiar şi jurnaliştilor care lucrează în această ţară, după ce reporterul Evan Gershkovich de la The Wall Street Journal a fost arestat pentru două luni, joi, sub acuzaţia de spionaj, relatează CNN, potrivit news.ro.Oficialii americani au descris acuzaţiile de spionaj ale Rusiei împotriva jurnalistului ca fiind "ridicole" şi "absolut absurde".Administraţia preşedintelui american Joe Biden depune în continuare eforturi pentru a obţine o întâlnire cu jurnalistul american deţinut Evan Gershkovich, care se află în închisoarea rusă Lefortovo din Moscova."Nu am reuşit să obţinem acces consular şi nimeni din ambasada noastră nu a reuşit să se întâlnească cu el", a declarat vineri John Kirby, purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al SUA. "Continuăm să lucrăm la acest lucru, desigur, şi o vom face până când vom obţine acel acces consular, pentru a ne asigura singuri cum se simte", a spus oficialul Casei Albe."Nu este momentul ca americanii să se afle în Rusia. Dacă vă aflaţi acum în Rusia - fie că este vorba de afaceri sau de agrement, orice fel de călătorie - trebuie să plecaţi acum", a declarat Kirby pentru CNN. "Nu este un loc bun pentru voi să vă aflaţi în Rusia, chiar dacă sunteţi un jurnalist care lucrează. Rusia este un mediu ostil pentru cetăţenii americani în acest moment. Şi este timpul să plecaţi dacă vă aflaţi acolo", a subliniat Kirby.