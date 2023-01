Două documentare ucrainene despre invazia rusă în Ucraina, în centrul atenţiei la Festivalul de Film Sundance

Două noi documentare ale regizorilor ucraineni despre invazia Rusiei în ţara lor şi efectele insidioase ale propagandei de la Kremlin se află în centrul atenţiei la Festivalul de Film Sundance, aflat în desfăşurare în Statele Unite, relatează AFP.„20 Days in Mariupol”, care a avut premiera vineri seara, descrie începutul de anul trecut al conflictului, într-un oraş care a devenit locul de desfăşurare a uneia dintre cele mai sângeroase bătălii din acest război. Imaginile au fost surprinse de jurnalişti în timpul asediului oraşului Mariupol.Regizorul filmului, Mstyslav Chernov, un jurnalist care a filmat scenele din oraşul-port în timpul înaintării trupelor ruse în februarie şi martie 2021, a declarat pentru AFP că speră că publicarea imaginilor sale în cadrul documentarului va lovi mai profund şi mai dur spectatorii comparativ cu scurtele imagini video difuzate la ştiri.Documentarul arată cum Mstyslav Chernov şi-a riscat viaţa pentru a surprinde imagini din timpul unui bombardament rus asupra unei maternităţi, eveniment ce a stârnit indignare în întreaga lume.Totodată, relatează încercările regizorului şi ale echipei sale de a fugi din oraş pentru a transmite imaginile şocante, într-un moment în care oficialii ruşi încercau să prezinte evenimentul drept o ştire falsă în care erau folosiţi actori ucraineni.Mariupol a oferit prima imagine a diferenţelor dintre naraţiunea oferită de Rusia despre acest război şi realitate, a declarat Mstyslav Chernov.Utilizarea dezinformării de către Moscova este, de asemenea, tema centrală a peliculei „Iron Butterflies”, care are premiera marţi. Documentarul relatează povestea zborului MH17 operat de Malaysia Airlines, care a fost doborât în 2014 de separatiştii din estul Ucrainei şi modul în care acea tragedie a prevestit conflictul la scară mai mare de astăzi.Numele documentarului este inspirat de şrapnelul provenit de la rachetele BUK de fabricaţie rusă, care au lovit avionul care zbura între Amsterdam şi Kuala Lumpur, ucigând 298 de persoane.„Iron Butterflies” foloseşte atât ştiri, cât şi înregistrări de pe reţelele sociale, cu extracte audio ale comunicărilor militare interceptate, pentru a arăta modul în care răspunsul Rusiei s-a schimbat de la afirmaţiile conform cărora separatiştii au doborât un avion militar ucrainean la cele potrivit cărora Kievul a fost responsabil de moartea acestor civili.Regizorul Roman Liubyi a declarat că a intenţionat să îşi menţină abordarea ştiinţifică şi să evite să cedeze la montaj în faţa furiei, întrucât propaganda rusă este construită în jurul impactului emoţional.Un al treilea film, de data aceasta de ficţiune, „Klondike”, va beneficia de o nouă proiecţie la Sundance, după ce a câştigat premiul pentru regie în cadrul secţiunii World Cinema Dramatic Competition la ediţia din 2022 a acestui festival de film independent care se desfăşoară în fiecare an la Park City, în munţii din Utah (vestul Statelor Unite).